童星出身的藍愛子，10年前搭檔吳兆絃以童星組合「大小姐」出道，活潑可愛模樣深植人心，雖然後來回歸校園，就鮮少在螢光幕前出現，但仍會透過社群分享生活點滴，如今已長得亭亭玉立的她，近日曬出近照，越來越性感風格讓人超驚豔。

愛子近期多以長髮、紅唇造型入鏡，近日她穿上背後挖洞的短版上衣，露出纖細蠻腰和大片美背，對著鏡頭擺出各種POSE，看起來自信又美麗，網友見狀也大讚「太美了吧」、「好辣！背好美」、「愛子變太漂亮了」。

愛子長大越來越美。(圖／翻攝自IG)

另外，她幾個月前，就曾穿上黑色細肩帶上衣，放送胸前大片春光，好身材若隱若現藏不住，也讓人驚嘆她和過去可愛模樣不一樣了，嬰兒肥消失後，五官看起來更立體，且越來越性感，完全蛻變成小女人了。

2009年6歲的愛子和8歲的吳兆絃，組成童星團體「大小姐」出道，可愛模樣風靡一時，後來愛子專注學業，就鮮少在螢光幕前曝光，不過兩人至今感情還是非常好，且都雙雙長大變成漂亮小女人，擁有四分之一法國血統的吳兆絃，混血美貌常引起熱議，讓不少網友都期待她們日後可以再次合體。