小米於10日晚間於舉辦2021雷軍年度演講暨小米秋季新品發表會，會中正式發表小米高階旗艦系列新品小米MIX 4。小米MIX 4持續探索全面螢幕形態，搭載全新CUP（Camera under panel）全面螢幕技術，讓螢幕能無以任何孔洞的模樣顯示，又可保證前置鏡頭自拍效果。此外，小米MIX 4也首發輕量化一體成形精密陶瓷機身，支援UWB（Ultra Wide-band超寬頻）一指連技術，搭載Qualcomm Snapdragon 888+旗艦處理器，配備小米120W有線秒充及50W無線秒充。售價人民幣$4999元起，將於8月16日在中國大陸市場上市首賣。

雷軍2021年度演講暨小米秋季新品發表會

自小米MIX概念手機發表至今已有五年時間，為實現心目中的完美螢幕的方案，小米MIX 4螢幕採用全新CUP全面屏，歷經三年三次技術反覆嘗試，投入超過百人團隊，研發成本超過人民幣5億元，共計獲得60餘項專利。

小米MIX 4採用6.67吋微曲面AMOLED柔性螢幕，支援專業原色螢幕和原生10bit色深，可顯示10.7億色超豐富色彩，顯示效果真實自然，更支援最高HDR規格的Dolby Vision。同時擁有120Hz更新率和480Hz觸控取樣率。

在顯示時，小米MIX 4首創「微鑽排列」，可實現100%全像素顯示。解決了CUP區域馬賽克和顯示精準度等問題，解析度可達400PPI。自拍時，小米MIX 4透過首創TFT電路旁置和波浪形ITO透明引線，進一步提升透明度和減少光線衍射，讓足夠的光線穿過螢幕，抵達相機感應器；相機方面，引入多幀拍攝和多步基於深度學習的增強演算法，最佳化色彩，提升細節。

MIX系列是陶瓷工藝機身的開創者，擁有獨特的溫潤手感。因為陶瓷機身的高昂成本，在手機行業中鮮少被使用。而小米MIX 4在陶瓷工藝上再次探索，採用Unibody全陶瓷機身，並在行業中首次使用高純奈米氧化鋯複合材料，讓輕量化陶瓷機身相較傳統陶瓷機身減重30%，手機更加輕盈。除了經典的陶瓷黑、陶瓷白，小米MIX 4透過傳統陶瓷珍品影青瓷激發創意，推出全新的影青灰款式，色調呈青綠淡藍，質調優雅。採用特有高純奈米材料配方，輔以氧化鈮稀土金屬氧化物及多種金屬氧化物作為色料，將陶瓷原料與色料分別進行溶解、沉澱、濾洗、高溫煆燒等多道工序，將瓷器的優雅質地，與現代化的精細工藝融為一體。

小米MIX 4採用120W有線秒充、50W無線秒充和10W無線反向充電組成的三重快充架構。120W有線秒充僅需15分鐘即可充至100%。此外，120W有線充電還支持恆溫秒充，可21分鐘充至100%，在整機10個溫度感應器的加持下，即時精準監測整機溫度，在25℃實驗室溫度下，充電全程外殼溫度最高不超37℃。小米MIX 4另支持50W無線靜音秒充，在30公分距離下，充電底座噪音僅為25dB，在不打擾睡眠的情況下，45分鐘即可充至100%。同時，還為急需充電用戶提供無線疾速秒充模式，可28分鐘充至100%。也支援夜間智慧充電模式、時域智慧充電模式和電池健康度顯示，可有效避免夜間長時間飽充、高溫下長時間飽充對電池的傷害，可延長25%電池壽命。

電池方面，小米MIX 4搭載4500mAh雙串多極耳電池，採用石墨烯基陽極，超低內阻，可大幅提升充電速度，同時降低充電溫升。石墨烯陽極材料是第三代導電劑，導電率是傳統炭黑陽極的1000倍，可形成高效導電網路，較小膜片內阻，大幅提升電池快充性能。

小米MIX 4搭載新型無線通訊技術UWB一指連技術。UWB支援500MHz超寬頻段，通過機身上UWB天線發射奈秒級超窄脈衝，實現高精度、高安全性、抗干擾的空間定位能力。在UWB一指連技術的應用下，小米MIX 4以更準確和安全的方式，將手機與智慧裝置之間的連接變得更加緊密，指向哪個設備就能隨手控制。

除UWB一指連技術外，小米MIX 4也在基礎體驗上在進一步，創造性地應用金屬小A殼作為天線支架，隱藏了天線斷帶的同時，保證高訊號性能。同時支援特殊網路場景自我調整模式，可智慧辨識8大使用場景，基於資料連結品質、訊號強度、網路能力、運動感應器、加速度感應器、氣壓計，精準辨識網路品質，提前預判網路覆蓋問題、擁塞問題、干擾問題，針對性地實施多層次網路最佳化策略，優選最強網路駐留。

小米MIX 4採用了一億像素主鏡頭HMX，支援硬體直出一億像素超高解析度照片，即使放大再放大，細節依然清晰可見，方便裁剪再構圖進行二次創作。同樣支援像素四合一技術，即使光線條件不夠理想，也能拍出高光不過曝、暗部有細節的亮麗夜景。小米MIX 4的超廣角首次加入自由曲面鏡片，通過計算數以萬計不同角度光線穿過鏡片後的落點，再通過數位模型，針對每個點逐一矯正，打造出鏡片獨一無二的曲率，讓光線精准無誤落在感測器上。可以做到無需演算法裁切，直出幾乎無畸變的120°超大視野照片，達到硬體級防畸變。

小米MIX 4搭載Qualcomm Snapdragon 888+旗艦處理器，X1超大核心主頻提升至3GHz，同時AI性能較標準版Qualcomm Snapdragon 888+提升23%，同時支援LPDDR5和UFS 3.1旗艦級規格，不論日常使用還是大型3D遊戲場景，均能提供出色性能支援。散熱方面，首先採用3D石墨烯均溫板，用石墨烯製成280微米厚度的3D石墨烯均溫板，面積高達1232mm²，導熱效率更高的同時覆蓋處理器及主機板周邊主要熱區，讓小米MIX 4長久輸出，時刻冷靜。此外，小米MIX 4還新增均衡模式，在日常使用時可降低功耗控制手機發熱，給用戶更好的日常使用體驗。

小米MIX 4支援系統級全場景翻譯，只需下拉式功能表點擊即可秒開全域翻譯浮動窗，支援同聲傳譯、螢幕翻譯、拍照翻譯、AI字幕。任何場景，只要想翻譯，打開全域翻譯窗，問題都能解決。AI字幕方面，小米MIX 4支援所有主流遠端會議APP的即時翻譯，可生成中文字幕，甚至可以匯出翻譯內容。同時支援印度、澳洲、紐西蘭、加拿大英文口音辨識，準確率相較行業高61%。不僅如此，在主流串流影片APP播放英文原聲影片時，同樣可以進行一鍵即時翻譯和字幕匯出。螢幕翻譯功能，讓小米MIX 4可一鍵翻譯手機螢幕上顯示的內容，不論是跨國合作的英語合約，還是英文電子郵件、英文資料，甚至是長截圖，只要能顯示就能翻譯。

在丟失手機黃金時間段內，小米MIX 4可主動觸發丟失模式，實現五「不」黃金法則：不關機、不斷網、不洩密、不被盜用、不相容其他手機卡，減少用戶丟失手機後損失的同時，大大增加找回幾率。小米MIX 4共有8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB四個容量版本，售價人民幣4999元起，將於8月11日21點30分開啟人民幣100元訂金預購，8月16日10點正式首賣。