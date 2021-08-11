由臺北市政府文化局主辦，今年邁入第七屆的「2021臺北周末音樂不斷電」因疫情影響首度打破實體演出框架改為線上演出形式，以「新態度•新生活」為概念延伸出今年線上交流節活動，從8月26至29日一連四天舉辦各類型音樂交流活動，其中令人期待的「新聲代」限定演唱會邀請四分衛阿山、虎神攜法蘭黛、許書豪、吳蓓雅、?te壞特、陳忻玥連袂開唱。

隨著疫情解封，6組歌手也逐漸找回工作步調，面對接下來月底的線上演唱會及接踵而來的工作，6組歌手最大的盼望就是希望能「打疫苗」這件事能越來越普及；目前尚在等疫苗的許書豪、蓓雅、法蘭黛主唱法蘭及?te壞特都表示在這段期間要更加勤快消毒及戴口罩加強防疫，並且只要有工作就快篩，保護自己也保護他人。

而陳忻玥及四分衛主唱阿山兩人則透露目前已施打AZ疫苗，其中陳忻玥打完疫苗後僅僅小痠痛、微燒一個晚上後就無任何副作用出現，笑說：「感覺我是老年人無誤！」至於已經在7月中打完第一劑AZ疫苗的四分衛阿山則笑說：「副作用雖然不大，但打完當晚倒是感覺像遇到『鬼壓床』，翻來翻去超不好睡！」