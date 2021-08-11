東京晴空塔_Sky Arena廣場(4F)

【旅遊經 洪書瑱報導】

七夕情人節即將到來，想知道最浪漫的事是什麼嗎？或許在高空拍婚紗是一件浪漫的事！晴空塔是日本東京新地標，不少國內外觀光客都會前來朝聖的景點，為了展現東京晴空塔的多元魅力，東武鐵道集團於日前(7月1日)起，首度開放東京晴空塔「婚紗攝影」和「包場方案」服務，讓晴空塔成為民眾專屬攝影棚，也能遠處的富士山也陪著您浪漫入鏡，讓民眾或觀光客有機會在這棟高達634公尺拍攝婚紗照的場景成為主要主角。

天望甲板

天望甲板

天望穿梭電梯

出發大廳

634公尺高的東京晴空塔雄踞於東京都墨田區，是東京地標建築，新印象主義風格，在東京眾多高樓大廈中脫穎而出，除了360度眺望東京周邊美景，各樓層特色主題餐廳林立，加上琳瑯滿目的商店街，讓晴空塔成為東京都內首屈一指的觀光亮點。

這樣的優勢與魅力，晴空塔來自各方提出相關包場的需求，絡繹不絕。今年4月起東京晴空塔調整營業時間，經營東京晴空塔的東京晴空塔株式會社評估了之後，決定利用東京晴空塔的非營業時間，推出婚紗攝影以及企業包場方案。造福不少想來點別緻場景的新人，也提供企業團體來點東京另類特色的包場會議或相關活動。

不少新人計劃著到海外拍攝婚紗，尤其臨近的台灣，國人最愛的旅遊勝地──日本，但是在日本拍攝外景婚紗照，當地很注重遊客的權益與感受，大部分景點是需要經過確認與申請，這回東京晴空塔對外開放婚紗攝影方案及企業包場，無疑是一大福音。

每對新人拍攝婚紗都想來點與眾不同，由東京黎凡特東武飯店所企劃的「東京晴空塔婚紗方案」最大的賣點，就是平時不被允許拍攝的區域，在專案中都釋出成為新人拍婚紗的背景，如高度350公尺的天望甲板（TEMBO DECK）讓新人與繁華的東京日夜共舞，450公尺高的天望回廊（TEMBO GALLERIA）上，長達110公尺的波狀廊道，營造出超現代感的婚紗場景；分速600公尺，以春、夏、秋、冬為主題裝置的四部天望穿梭電梯，以及4樓的Sky Arena廣場，都是難得取景的一隅，尤其難得的高空取景，鏡頭裏一覽東京遼闊的天空做為背景，增添一張張照片的戲劇張力，為你們的愛情留下最獨特、極美的一刻。

這項婚紗攝影方案，不僅可以包場拍攝獨一無二的婚紗照，還包含服裝及妝髮造型，也為新人省下不少事，現場也可邀請家人一同參與拍攝，（ 8名親人為上限，新人之外必須自行抵達晴空塔）。

除了婚妙專案外，針對企業和團體推出的「東京晴空塔包場方案」，則適用於MICE（可聚集眾多人士進行交流之商業活動的總稱）等各種活動和典禮，有別於一般會議廳的刻板氛圍，從天望甲板（TEMBO DECK）、天望回廊（TEMBO GALLERIA）可望向富士山、東京市區等具代表性的景緻，在高空美景的襯托下，舉辦別出心裁的非日常活動，展現企業獨特性。

※.東京晴空塔婚紗方案【INFO】

申請方式：於東京黎凡特東武飯店官網申請（日文）

期間：即日起至2022年3月31日（四）止。

價格：495000日圓（含稅，週六、週日、日本國定假日需追加33000日圓）

內容：1. 攝影費（攝影師、100張照片電子檔、包場費用）

2. 新郎新娘服裝（含道具）

3. 拍攝過程協助著裝、髮妝造型(含回覆)

4. 人造捧花

5. 移動車輛費（新人）

圖片：東武鐵道株式会社提供