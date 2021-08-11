各國突破性感染頻傳，不少富國都搶打第3劑（加強劑），世衛組織（WHO）甚至出面呼籲延緩加強劑的施打，讓窮國至少先打完1劑。有學者引用研究指出，AZ疫苗間隔時間長，抗體濃度更高，因此疫苗不足的國家可拉長AZ疫苗的間隔時間。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今表示，萬一有些狀況發生，超過12周再接種第2劑是沒問題的。

公衛學者任小萱引用牛津研究指出，牛津團隊邀回曾參與AZ疫苗臨床試驗的18-55歲受試者，將受試者接種2劑疫苗的間隔分為44-45周、15-25周、8-12周，探討不同間隔之下，抗體濃度的不同。研究發現，間隔44-45周組的抗體濃度最高，其次是15-25周、8-12周，可見間隔越長，抗體濃度越高。台大公衛學院教授陳秀熙認為，AZ疫苗拉長間隔效果更佳，因此疫苗不足的國家在富國接種加強劑之際，可藉由拉長間隔提高至少1劑疫苗的覆蓋率。

張上淳表示，AZ疫苗間隔12周的免疫反應不錯，預防效果不錯，間隔12周是沒有問題，效果也很好，確實我們心裡知道，必要的時候超過12周再施打也不會有什麼狀況，補打的狀況也是很好。

根據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員建議，AZ疫苗間隔8-12周接種第2劑沒問題，指揮中心也說間隔10-12周，不過張上淳表示，萬一有些狀況發生，導致超過12周再打，也沒有問題。