【LIVE直播】新北市再+6 社區藏隱形傳播鏈？侯友宜最新說明

新北市今天新增6例，又重登全省之冠。永和區某里近兩周出現3例確診，顯示社區隱形傳染鏈尚未斷絕，且目前尚有1例未找到感染源，新北機動快篩隊今天上午又完成當地330位民眾快篩，目前全部陰性。市長侯友宜呼籲市民盡快出來擴大廣篩，下午三點侯友宜將有最新說明。

侯友宜說，今日新增6例，分別為3個新增個案，3例為居家隔離陰轉陽，案例分布則為，永和2人，以及樹林、汐止、中和、三重各1人，此外，居家隔離列管人數406人，本日有37人可以解隔離。

侯友宜指出，3例居家隔離中，汐止1人為家戶感染、永和1人為同事的朋友染疫被匡列，三重也被朋友感染，PCR陰轉陽。其餘案例中的中和1人，CT值為32並無傳播力，疑似為舊案，研判是被朋友接觸後感染，疫調釐清中方向明確；樹林1人，CT值為34無傳播力，疑似為舊案，為不舒服去看病驗出陽性，仍在疫調中。

至於永和地區社區感染，為某社區大樓近2周內出現3例感染，1例友人傳染、1例家戶、1例感染源不明。侯友宜指出，此社區染疫透過篩檢再度揪出2例確診，分別為8月9日晚間篩檢驗出1名陽性個案，10日再度清消，同時環境採檢為陰性，將同棟住戶列為自主健康管理，11日再透過社區篩檢站出第2名陽性個案，為前1名同住友人。

由於新北也出現Delta病毒株4例，侯友宜要求防疫旅館一定要落實設立「前進櫃台」、加強消毒等防疫工作，勿忘諾富特旅館造成的破口事件。

侯友宜說，只有不斷的篩才能夠阻斷隱形的傳播鏈，並快速釐清感染源，找出隱形傳播鏈到底在哪一個地方，只要積極的面對就能夠阻斷隱形的傳播鏈。