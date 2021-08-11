台中捷運橘線未來是否能夠延伸到神岡擴大都市計畫產業園區及豐洲科技園區。市議員徐瑄灃10日為民請命，要求橘線能像台北文湖線，連接內湖及南港科學園區。交通局長葉昭甫指出，機場捷運(橘線)延伸神岡地區建議，後續將再配合都市發展滾動檢討，納入台中市捷運路網規畫參考。

徐瑄灃說，神岡擴大都市計畫產業園區面積高達184公頃，未來將引進大量上下班員工車流及產業運輸車輛出入，目前僅有以和睦路為主要聯外道路，周邊又有豐洲科技工業園區1、2期及私人開發的磯鑫工業區，缺乏完整的道路系統，未來恐怕淪為第二個內湖科技園區，上下班時間交通嚴重堵塞造成民怨。

徐瑄灃指出，未來捷運橘線如連接到台中國際機場，周邊還有台中國際機場園區計畫，近期又有海風產業園區開始進行評估；現在就應將機場捷運由台中國際機場延伸到台中國際機場園區及神岡擴大產業園區，並將未來捷運路線及捷運車站用地一併辦理區段徵收整體開發。

徐瑄灃表示，交通局在路網規劃上不能只是圖上作業，要聽一聽民眾看法，更要顧及神岡民眾長久以來，交通道路被國道高速公路及清泉崗機場分割隔離的不滿與日俱增；神岡沒有重要交通建設，有新的建設到神岡就停止，質疑市政府的交通任意門政策對神岡潭子鄉親只是一個虛構的宣傳口號。

交通局長葉昭甫表示，交通部今年4月15日已同意備查台中市捷運路網規劃，市府正積極爭取捷運綠線延伸、捷運藍線、機場捷運(橘線)以及大平霧捷運等各項捷運計畫。豐科軸線與崇德豐原線也將持續分期推動，逐步落實台中整體捷運路網願景。

葉昭甫指出，機場捷運(橘線)可行性研究已配合交通部審查意見，今年8月9日提送修正報告至交通部審查。有關機場捷運(橘線)延伸神岡地區的建議，後續將再配合都市發展滾動檢討，納入台中市捷運路網規劃參考。