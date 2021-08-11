前主播、韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡8日飛往美國攻讀研究所，礙於台灣遲遲等不到疫苗可打，將到當地接種輝瑞，今（11日）她在臉書PO打完疫苗的心得文，透露當地接種站及打疫苗前後的反應。

何庭歡在沒有預約、沒做任何準備的情況下前往疫苗接種站，「美國為了增加施打普及率，基本上大賣場、藥局、甚至像是屈臣氏一樣的藥妝店，都有提供疫苗，甚至還有類似速食店的得來速接種站。」在加州即便非公民，只要拿出護照就能登記資料，藥師事先會詢問想要哪種疫苗，確認完成就等打針，全程約5秒結束，不會痛，打完後藥師會給一張小白卡，上面寫著姓名、生日與接種日期。

何庭歡因害怕副作用，拿出從台灣帶來的普拿疼跟一條發泡錠備用，不斷喝了快3000c.c.的水，打完12個小時後，她除了下針的地方像重訓過後的痠痛，沒有發燒、頭痛等不良症狀，隔天早上起床後，已注射完24小時，手臂的痠痛情況減輕到只有高舉肩膀會不適，其他副作用通通沒有，直到36小時後仍是如此。不過，何庭歡聽朋友說輝瑞第二劑的副作用遠大於第一劑，「究竟三週後歡歡會不會感受到強大的後座力？請待八月底揭曉！」最後，她不忘提醒只要有國際認證的疫苗都很好，呼籲民眾若排到就趕緊施打。

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