花蓮自強外役監位在光復鄉。（羅亦晽攝）

花蓮自強外役監為使受刑人提早適應社會，提供飼養家禽與栽種當季無污染蔬菜植物的開心農場，同時也開設傳統石雕技藝班、烘焙房等，培養受刑人一技之長。（羅亦晽攝）

疫情影響，花蓮自強外役監志工輔導已暫停1年多，目前正值花蓮鳳梨產季，受刑人將自產土鳳梨與蜂蜜結合，親手烘製成「甜蜜土鳳梨酥」，贈送給監所教誨志工們，感謝他們無怨無悔的付出，期待疫期過後，能回再到監所服務。

自強外役監副典獄長黃坤芳表示，監所成立烘焙部已有多年時間，平日會自製麵包供給所內受刑人，在鳳梨產季時，則會自製鳳梨酥，對外銷售。

製作鳳梨酥的過程，從最一開始的種植鳳梨到收成，熬成鳳梨醬，再做成鳳梨酥及後續包裝等工作，全都由受刑人自己來，黃坤芳笑說，鳳梨經加工後，大幅提升附加價值，若土鳳梨醬再加上自產的蜂蜜，吃起來酸酸甜甜，非常好吃。

由於自強外役監志工多為花蓮在地教育界或宗教界人士，秉持不求回報，無私奉獻的精神，前往外役監輔導受刑人。黃坤芳指出，雖然志工目前多已施打第一劑疫苗，但受刑人尚未接種疫苗，避免監獄內群聚感染，因此志工入監輔導只能先暫停。

他說，受刑人特別感謝過去教誨志工無怨無悔的付出，監所特別送上大家親手烘製的鳳梨酥，藉著互動機會，維持感情的聯繫，希望疫情過後，志工們能再回來輔導受刑人，陪伴他們改過向善。

花蓮自強外役監位在光復鄉，依偎海岸山脈下，環境清幽，監所為使受刑人提早適應社會，提供飼養家禽與栽種當季無污染蔬菜植物的開心農場，同時也開設傳統石雕技藝班、烘焙房等，讓有興趣的受刑人習得一技之長，回到社會能自食其力。