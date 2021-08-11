NBA自由市場已開市多日，大部份重點球員都有了新去處，如韋斯布魯克(Russell Westbrook)、霍華(Dwight Howard)、洛瑞(Kyle Lowry)、迪羅薩(DeMar DeRozan)、朗佐鮑爾(Lonzo Ball)、安森尼(Carmelo Anthony)等人，就連曾獅子大開口的薛洛德(Dennis Schroder)都以底薪加盟綠軍。

.@isaiahthomas let it all out after dropping 81 in a Pro Am game 💯 *NSFW*



(h/t @SlowGrind_Media) pic.twitter.com/yQzTJ3MP9x — Bleacher Report (@BleacherReport) August 11 2021

或許NBA各隊瞄準的目標只限於「近幾季」有征戰聯盟的球星，而像華裔球星林書豪、「小刺客」艾塞亞湯瑪斯(Isaiah Thomas)就不在他們的口袋名單，不過上述兩人都非常希望能重新受到NBA的青睞，可惜事與願違，林書豪重返CBA，艾塞亞湯瑪斯也等不到機會。

在台灣時間8月9日艾塞亞湯瑪斯參加了一場半職業聯賽，他在那場比賽大殺四方，轟下81分，彷彿是在向已故球星柯比布萊恩(Kobe Bryant)致敬，不過在這樣次級的比賽中有好表現或許沒用，因為NBA可能不把這當作一回事，影片中艾塞亞湯瑪斯頻頻展現精準外線和華麗運球。

在那天比賽後，艾塞亞湯瑪斯並不覺得開心，他回到更衣室時掩面哭泣，並崩潰說：「那些人放棄了我！」言語中透露辛酸，這場比賽就好像用來發洩情緒一樣，而不少球迷力挺他，紛紛呼籲NBA再給他一次機會，但也有人認為有傷在身的他已無法回到當年的身手。

上次在NBA打球艾塞亞湯瑪斯效力鵜鶘，與對方簽下一份10天短約，不過之後就再也沒有NBA球隊要他，他也不斷透過社群軟體發表意見，甚至向湖人喊話簽他，但都沒有人給予正面回應，感覺像在跟空氣對談一樣，不知道何時能再看到他重返聯盟。