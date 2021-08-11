北市公布2確診足跡 吃涮涮鍋、搭捷運趴趴走 14:592021/08/11 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市衛生局公布案15907確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市衛生局公布案15908確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 台北市公布2例確診者足跡，其中案15907在10日確診，初判可能感染源尚待釐清中，個案曾在8月7日到過遠百寶慶店，10日曾到過台灣銀行萬華分行，皆已完成清消，遠百寶慶店今停業1天；個案曾搭乘的捷運8／10已完成清消。 另外，個案15908在10日確診，初判可能感染源為家戶感染，個案曾在7日到過大同區的易明軒庭園餐廳；9日曾到過錢都涮涮鍋台北延平店，8／10完成清消，8／10-8／12停業3天，至8／23禁止內用僅能外帶。 Delta變異株世界拉警報 侯友宜：機場、沿海線與防疫旅館要守住 防疫旅館揪出Delta 侯籲勿忘諾富特破口 #新冠肺炎 #個案 #足跡 #清消 #錢都 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 狂撒2800億仍淹大水 藍委曝蘇內閣花一堆錢在這 10:382021/08/11 政治 300大外企在台獲利 連兩年大成長 04:102021/08/11 財經要聞 馬控非常規起訴 檢求處重刑 04:102021/08/11 政治要聞 遠百寶慶店又爆確診足跡！北市府已要求停業清消1天 12:482021/08/11 生活 吃八方水餃點奇數怕進位 老闆曝小數點秘密 網震驚：現在才知道 13:582021/08/11 生活 2個月慘賠40萬年薪 小資女曝買賣清單 網虧：亂聽老師的下場 11:582021/08/11 財經 Delta加速擴散 美確診人數創今年高峰 04:102021/08/11 財經要聞 雷軍演講刷屏 曾遭投資者訓斥1小時 目標3年全球第1 12:092021/08/11 兩岸 北市嘉玲 黃珊珊打趣疫調會議要跳舞了 04:102021/08/11 地方新聞 詐騙女友13萬元還逼在公墓「做最後一次」惡男遭判13年 11:052021/08/11 社會 永和擴大篩檢抓出1確診 今再篩330人 結果出爐 10:372021/08/11 生活 生活熱門新聞 新北永和某社區5人確診 侯友宜：全棟231人居家隔離 - 生活 加購BNT當第三劑？ 陳時中：想這麼遠 - 生活 第6輪沒得選 全部打高端 登記時間出爐 - 生活 戰鬥民族的貓！主人忘記餵飯 橘貓抗議1舉動35萬人笑翻：夠兇 - 生活 最新疫苗接種意願曝光 高端、莫德納數字讓人吃驚 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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