台北市衛生局公布案15908確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市公布2例確診者足跡，其中案15907在10日確診，初判可能感染源尚待釐清中，個案曾在8月7日到過遠百寶慶店，10日曾到過台灣銀行萬華分行，皆已完成清消，遠百寶慶店今停業1天；個案曾搭乘的捷運8／10已完成清消。

另外，個案15908在10日確診，初判可能感染源為家戶感染，個案曾在7日到過大同區的易明軒庭園餐廳；9日曾到過錢都涮涮鍋台北延平店，8／10完成清消，8／10-8／12停業3天，至8／23禁止內用僅能外帶。