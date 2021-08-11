議長張峻重申，議會並未反對礦石稅，而是要求徵收「合法礦石稅」，不是有司法爭議的案件還直接送進大會，由議員「背書」。（王志偉攝）

花蓮縣議會昨起召開臨時會，針對縣府66件提案進行審查，其中攸關1年高達近10億元稅收的「礦石稅」，因涉及開徵稅額爭議，加上縣府與礦石業者尚有官司訴訟，縣議會以適法疑慮退回草案，縣府表達遺憾，也認為是最黑暗的一天。議長張峻今早重申議會不反對開徵，縣府重送無疑義條例，就會加開臨時會審理。花蓮縣府回應，一切依法令規定辦理。

花蓮縣府曾在2016年徵收礦石稅從每公噸從10元提升到70元，有業者不服漲幅太大，提行政訴訟，縣府今年2月被最高行政法院判敗訴後，依法提再審和聲請大法官釋憲。縣府昨將徵收「礦石稅」草案送程序委員會被退案，引起軒然大波。

張峻上午在議會臨時會受訪表示，議會並未反對礦石稅，而是要求徵收「合法礦石稅」，不是有司法爭議的案件還直接送進大會，由議員來「背書」，若再審及釋憲均敗訴，誰要負責1百多億賠償金，自治條例若無爭議性內容，縣府可盡快送大會審議。

縣府代理秘書長張逸華、地方稅務局長呂玉枝上午也說明礦石稅退回過程。張逸華說，縣府開徵礦石稅絕對合法，業者福安礦石提出訴訟主因在於「稅率」，並非不同意開徵，因此若議員認為以每公噸70元計徵有適當性問題，可送大會後討論，希望議會同意審查特別稅草案。

民進黨縣議員莊枝財說，縣府與福安礦業訴訟敗訴，就應依法院判決，賠償違法徵收金額，並修正今年屆期礦石稅自治條例的開徵稅額，符合地方稅法通則，稅額調高上限在30％內規定，如今敗訴不賠錢還不修法，「縣議會就有充分理由退回草案」，議員不反對徵收礦石稅，但絕對不會做縣府未依法行政的幫兇。

國民黨籍議員李秋旺表示，礦石稅收取是前縣長謝深山任內，由民進黨議員提案，經過議會充分討論通過，主要考量花蓮自主財源不足，必須仰賴稅收，礦石稅可挹注。張峻議長裁定「退案」，主要考量官司問題，但官司冗長，結果未知，但礦石稅還是要延續開徵，認為應排入大會審議，至於徵收價格為何？尊重本屆審議決定。

花蓮縣議會表示，因為本次臨時會已完成程序會及一讀會程序，如礦石稅自治條例再依最高行政法院判決無疑義的部分送進議會，議會會加開臨時會審理，避免本縣稅源減少，增加縣庫收入。