第32屆金曲獎將在21日於台北流行音樂中心登場，許富凱以《拾歌》專輯第7度問鼎金曲獎台語歌王，日前2度上Podcast、Youtube節目《Wow靠！有事嗎？》宣傳和新人琳誼合唱的〈愛情限時批〉，除了在鏡頭前秀「微腹肌」，也卸下心防坦言至今沒能拿獎的遺憾。

今年初，許富凱首度上《Wow靠！有事嗎？》宣傳2月的小巨蛋演唱會，不料節目一播完，當天下午主辦單位就宣布演出遇疫情延到5月，今年5月又2度宣布延期，許富凱說：「我都準備好了，麥克風拿了就可以上台了。」雖然近期疫情趨緩，但場地要重新申請檔期，「可能要明年了」。

前陣子三級警戒，許富凱形容自己在家「像行屍走肉」，每天叫外賣到後來覺得快變廢人，開始大掃除、換家具、學煮菜、種植物，從完全不進廚房，廚藝火速進步到可以辦桌；他說三級之前的體脂是8，讓主持群吳小帽、「爆編」翁瑞怡和吳珊珊大感訝異，他說：「我只是臉比較肉好不好！」被要求衣服拉起來驗腹肌，他不好意思說：「現在只剩很淡很淡很淡的線（條）啦。」

對於即將登場的金曲獎，他說「平常心」，卻被吐槽「唬爛」；但他誠懇表示每一年入圍像例行公事：「帶給我很多動力，去想下張專輯要端出什麼菜；也帶給我遺憾，因為我出道十年了，身邊的朋友長輩貴人陸續離世，沒辦法讓他們親眼看到我上台領獎。」他還說每次入圍，都會夢到在他出道第一年就離世的外婆，「我很多事想跟她分享，想讓她看看我這一路的喜怒哀樂，她對我很重要，一直在我心裡面。」

許富凱除了展現感性的一面，從小在高雄旗山長大的他，也在節目中暢談包括食衣住行、粉絲表現方式在內的「南北大不同」，將敬請鎖定本週三、四中午12點上線的《Wow靠！有事嗎？》。