台東縣府交觀處長余明勳指出，颱風離境不久，台灣仍氣流不算穩定，坦言是11年來首次的熱氣球著火意外。（蔡旻妤攝）

台灣熱氣球嘉年華9日在池上鄉牧野度假村展開第2天，下午場繫留活動出現火燒熱氣球突發意外，現場一陣逆向強風，把球吹歪至樹叢，燃燒器將熱氣球燒出破洞，台東縣府交通及觀光發展處長余明勳坦言是11年來首次意外，強調當時並未載客，純器械受損僅不屬飛安問題，交通部民航局已要求活動暫停。

「天啊，燒起來了！怎麼辦？」現場民眾一片驚呼，熱氣球要掛病號了。據了解，9日下午約17點許，熱氣球起球升空後，一陣強風把場內4顆球都吹得東倒西歪，其中天際航空的熱氣球被拉上天空、再帶往樹叢燒了起來，幸好當時並未載客，飛行員冷靜應變馬上熄火降落，地勤人員立刻從樹林把這顆熱氣球球皮和瓦斯設備抬出來。

現場劉姓民眾表示，原本預約搭乘熱氣球帶孩子出門透透氣，但立球沒幾分鐘，球就被吹得東倒西歪，最後還掉進樹林裡燒了起來，讓她與家人當場嚇傻，雖然只是虛驚一場，後續雖改為噴火體驗，但仍決定退票回家。

余明勳指出，颱風離境不久，台灣仍氣流不算穩定，因風勢過強導致地勤人員壓不住球籃，這種情形相當少見，「確實是11年來首次的熱氣球著火意外」，飛行總指揮Bakker雖研判這場意外應不屬飛安問題，純為器械受損，事發後也依事故程序通報民航局，初步判斷防火布可修復，並不影響熱氣球活動正常進行。

對此，民航局和縣府在意外認知上有落差，縣府認為僅因臨時性的天候因素導致熱氣球著火；但民航局認為雖不屬於飛安事故，但只要運具受損，無論有無人員傷亡皆屬飛安事件，因此要求縣府停辦並檢視作業細節。縣府回應目前仍在與中央開會討論中。

此外，天際航空總經理劉紀康說明，事故造成燒破部分球皮，不願透露該球的造價與受損情形，強調飛行員皆依照緊急應變程序處理；據悉該球加上配備約有350萬。