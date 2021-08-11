民眾返國隔離，打開防疫旅館訂房網頁，卻發現台中看不到飯店名稱，其他縣市則完整公開讓人一頭霧水。市議員陳文政說，市府「蓋牌」防疫旅館，民眾因無法查詢完整名稱發生多起居家檢疫者，入住非法日租套房離譜狀況徒增防疫破口。

陳文政指出，市府將防疫旅館定義成「居家檢疫替代所」，係由民政局媒合民眾與飯店業者，「蓋牌」店名以利分配調度。近期因出國接種潮返國隔離造成防疫旅館需求大增，開放民眾自行線上訂房；防疫旅館名稱依然「蓋牌」，訂房民眾不知旅館確切名稱與位置，根本不知是否符合自己需求。

陳文政說，目前防疫旅館與一般訂房流程無異，根據行政院消保會「觀光旅館業與旅館業及民宿個別旅客直接訂房定型化契約應記載及不得記載事項」規定，訂房合約應載明「旅宿業者公司或商號之名稱」，市府讓民眾在不知店名情況下訂房，已有違反中央消保法規的疑慮。

陳文政抨擊，這樣離譜流程，根本是找民眾和基層公務人員麻煩，難怪台中已發生多起居家檢疫者入住非法日租套房的案件。很多民眾因這項奇怪規定，改住其他縣市的防疫旅館，把台中飯店僅存客源往外縣市推，市府應儘速公開核准防疫旅館，取消「蓋牌」這項莫名其妙的規定。