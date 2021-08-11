高雄好家載超狂優惠好評再加碼，有吃又有拿！除了幫助業者數位轉型、度過疫情難關，多項優惠活動也獲市民熱烈迴響，為回應市民「敲碗」，高市府宣布，199防疫互助碼時時送活動延長至8月15日，滿199元免運也延長至8月20日，請市民朋友把握機會趕快參與，讓市府幫你加菜！

高雄好家載 防疫安心送到家。(圖／高雄市政府新聞局提供)

由高雄市政府與LINE熱點合作推出的「高雄好家載」（ https://lin.ee/LkoeW1G/czvn ），以「團結抗疫、互助防疫」的原則，在疫情期間協助餐飲及運輸計程車業共度難關，上路至今好評不斷，已有上千家業者加入，且包括家樂福、全聯在內等量販也響應高雄好家載，已有多家分店加入，日用品採買也不用擔心，不管是小孩子的開學用品或是中元普渡的祭品，都能一指買齊；「高雄好家載」與「家樂福線上購物平台」及「全聯 PXGo! 小時達」合作，只要在服務範圍3公里內，消費滿399元、800元就享免運優惠，把賣場直接搬到家中，讓民眾安心購物。

高雄好家載優惠加碼送。(圖／高雄市政府新聞局提供)

除了把採買的日用品送到家，「高雄好家載」也能讓你宅家吃遍高雄！不管是在地知名飯店如漢來、福華，或者傳統小吃老店柏弘肉燥飯、50年杏仁茶等；還是異國美食如日式居酒屋、義大利麵等，琳瑯滿目、應有盡有。除了熟食之外，還有高雄尚青的「海量海味箱」及農會嚴選「揀好蔬果箱」，是開伙家庭的最佳神隊友。

時時送自7月22日上線後，每小時送出100組互助碼，每天都有1000名幸運兒能現賺199元加菜金，簡單登錄、大方優惠、超高中獎率讓市民樂得合不攏嘴，也讓業者直呼提升業績真的「很有感」，感謝高市府和LINE熱點的鼎力輔導相助。而高市府宣布活動加碼延長，市民及業者都樂觀其成，期許能帶來更大的經濟效益。

高市府表示，疫情期間最能體現高雄市民團結互助的精神，每一個人都是防疫尖兵，積極配合各項防疫措施，戴口罩、維持社交距離、接種疫苗且避免非必要的跨縣市移動，以良好的公共衛生習慣，守護你我、守護高雄。（高雄市政府新聞局廣告）