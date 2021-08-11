受封「最美博士」的網紅許藍方身陷不倫感情風波，莉婭10日發聲力挺女方，還向正宮喊話：「請妳不要偷懶好好經營感情，因為只有約束的愛情終究會枯萎的！」一番言論引起外界砲轟，對此，美女律師李怡貞不滿狠嗆，「爛藍窖只顧著去外面經營感情啊！」

莉婭日前發文稱：「一段有問題的關係中，該被檢討不應該只是第三個人，不應該成為媒體創造點閱率的工具」，直言離婚率那麼高，就是證明婚姻是反人性的制度，「只有約束的愛情終究會枯萎的！許博士加油」，更表示自己會結婚是為了「實驗」，「因為想要知道親身經歷是什麼樣的感受和經驗，這有很奇怪嗎？」

莉婭在文中坦言：「我並不是想要用婚姻來約束對方約束自己，我們只是為了這一路走來的彼此負起了責任而已。」對此律師李怡貞火大回嗆：「提油救火，雪中送屎，那麼妳為何要結婚？」更大翻白眼表示，「現在是各種毀三觀的認知作戰嗎？正宮不經營感情被外遇活該？！爛藍窖只顧著去外面經營感情啊！」

而莉婭6日就曾發文表示，自己會和謝和弦結婚是因為當時她被抹黑，她只能靠自己重新建立工作體系，「什麼事我都扛了，所以後來謝和弦說『他要對我負責』，事情就是這樣。結婚證明書它真的『只是一張紙』，就像現在一堆人藐視這張紙的法律效力一樣。」讓網友看得滿頭問號。