「最美博士」許藍方近日捲入不倫風波，雖然她發聲明否認當小三，並向正宮致歉，反指是男方一直騷擾她，但依舊無法平息傳言，而網友也循線找到男方就是知名復健科醫師康鈞尉，而他也沉寂1天後，發聲明認了外遇。

康醫師發文認了去年九月底至十一月和許小姐發生外遇行為，身為先生及父親，卻沒保護好家庭，讓太太陷入痛苦不堪的局面，他要向家人說聲抱歉，「對不起，我錯了，讓你們失望了」。

醫師人夫認了外遇許藍方。(圖／翻攝自臉書)

他也強調會盡所能彌補，至於許藍方聲稱他因憂鬱症接受諮商及糾纏，他也否認是事實，「後續一切及任何不實指控將交予司法處理，感謝各界的關心。」而據《鏡週刊》報導，正宮也發聲明，希望能捍衛真相。

她透露自己試圖釋出善意和許小姐聯繫，但等待數月都得不到回應，「每當想到對方半夜傳給先生的私密照片及露骨對話、不經意看到社群媒體跳出的影片畫面」，都讓她夜不成眠，精神受到很大傷害，所以只好委託律師提出訴訟。

她也表示許藍方和她先生之間的對話和私密照片皆非常完整，相關證據已交付律師，將交由司法還原真相，她透露現階段首要的任務，是要保護家庭，也希望自己勇敢站出來，能給被侵害婚姻權益，卻因各種主客觀條件無法出聲的原配鼓舞與安慰。