今天是國民黨主席江啟臣請假競選連任前，最後一次主持中常會，江下午在常會的談話聚焦於兩岸關係論述，他說，「憲法九二」說法可讓原汁原味、求同存異的九二共識繼續成為台灣民眾的主要選項，兩岸應回到「不統、不獨、不武」的和平狀態，同時啟動和大陸社會對話、重振台灣的中華歷史文化教育等工程，並發起「兩岸和平發展委員會」，作為兩岸前途的國是論壇。

江啟臣先從甫落幕的奧運賽事談起，看到兩岸緊張沒有在公平競爭中消弭，反因網路上為自己選手加油，再陷向下的「惡意螺旋」，絕非兩岸人民之福，他認為，兩岸關係無論怎麼發展，最終都是要滿足民間交往的需要，解決人民在交流中碰到的問題，應推動「以人為本」的兩岸關係。

話鋒一轉，江啟臣說，過往兩岸和平穩定發展，九二共識至為關鍵，他上任後提出「基於中華民國憲法的九二共識」，有人把它稱為「憲法九二」，從當初我方主張的憲政基礎，說明九二共識既清晰又模糊的特性如何讓兩岸願意溝通互動，又能凸顯中華民國存在的事實。

江啟臣認為，在國民黨全體的努力下，各界對九二共識的理解與信任正逐步恢復，他有信心「憲法九二」的說法，可以讓原汁原味、求同存異的九二共識繼續成為台灣民眾的主要選項，可以讓國民黨再次贏得台灣民眾的託付，並穩定兩岸關係的發展。

江啟臣也肯定馬政府時期「中共不統、台灣不獨、兩岸不武」主張，亦即「不統、不獨、不武」的現狀，有效確保台海和平穩定，因此，2015年蔡英文競選總統時，跟著提出「維持現狀」的主張，不過，他痛批民進黨執政5年多來，蔡英文僅靠空言並無法維持過去的和平現狀。

江啟臣說，因此他主張回到「不統、不獨、不武」的和平狀態，國民黨應致力於和大陸社會對話，拉近兩岸民心距離，扭轉武統浪潮；以及重振台灣的中華歷史文化教育，保障兩岸民間交往，增強「和」的力量，消弭「獨」的衝撞等社會工程，藉此為台海重返和平奠定厚實基礎，是國民黨要儘速展開的和平行動方案。

另外，江啟臣指出，他聆聽黨內先進的意見，認為發起「兩岸和平發展委員會」實屬必要，這可以由國民黨或者朝野有興趣的政黨與組織共同發起，甚至可以予以法源基礎，作為兩岸前途的國是論壇，進行台灣社會跨世代、跨階層、和跨黨派的有意義對話，再從對話中凝聚社會共識，做為國民黨與其他人擘劃兩岸未來的參考。