M31(6643)今(11)日舉辦法人說明會，上半年稅後淨利年減少21%，累計每股獲利為3.15元，主要是受到匯損以及部分市場受到疫情有遞延狀況，下半年看好北美市場會出現復甦，會有營收遞延貢獻，總經理張原熏表示，M31長期以來用Functional IP以及Foundation IP兩支腳佔穩產業，後續盼藉由新平台IP integration Servive打造出一站式的服務，吸引更多客戶。

M31第二季營收2.14億元、季增加0.5%、年增加2.3%，稅後淨利4231.3萬元，季減少23.9%、年減少34.3%，單季每股獲利為1.36元。第二季授權金佔比營收86.7%、權利金佔比13.3%。以第二季各市場佔比來看，大陸市場佔53.7%、北美市場佔19.9%、台灣佔比17.7%，其他則為8.7%。

M31累計上半年營收為4.27億元、年增加5.3%，營收創同期新高，稅後淨利9795元、年減少21%，主要是因為營業淨利率受到美金貶值，M31主要是以美金計價，故造成淨利的衰退，累計上半年每股獲利為3.15元。M31上半年營業費用相較年同期增加達14.8%，主要是投入新進製程以及新廠搬遷。

M31過去幾年營收均有10~20%成長，但獲利成長幅度卻沒跟上，主要就是因為費用支出的攀升，總經理張原熏表示，今年M31在R&D、先進製程上投入確實比往年多很多，所以在人才的延攬上，絕對不會停止，「會把錢花在刀口上」，找到最好的人才。

M31上半年除大陸、台灣市場外，其餘都有受到疫情衝擊，造成營收遞延狀況，預計第三季進入後疫情時代，看好下半年北美市場會出現復甦。

張原熏表示，下半年IP integration Servive將是M31重要動能，看好透過整合服務將同步帶動 Functional IP以及Foundation IP成長，讓M31的IP有更多客戶採用，並跨到更先進的製程上，力拼下半年繳出更亮眼成績單。

張原熏表示，針對熱門的AI、車用、IoT等，M31都已投入許久，長期以來，M31用Functional IP以及 Foundation IP兩支腳佔穩產業，後續期望透過IP integration Servive打造成一個平面、一站式的服務，吸引更多客戶，下半年力拼營收成長可以趕上費用支出。

大陸積極扶植自家半導體產業，是否為威脅到M31在當地發展，張原熏表示，M31在大陸市場持續投入，目前看到當地大部分半導體都是投入在IC上，M31持續和當地客戶維持緊密聯結，現在大陸也有很多新興IP公司，M31也和其結盟，相互合作，對於大陸市場還是持樂觀態度。