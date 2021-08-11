由遊戲橘子代理韓國Eyedentity Games經典IP全新鉅作《龍之谷：新世界》即日起開放Lv.140及全新第五章主線任務EP4【伊格尼斯火山地帶】，同步新增「火山巢穴」、「時空庭院皮亞黑暗巢穴」，通關就有機會獲得「史詩級裝備」、「珍奇級飾品」！【寵物系統】以及【坐騎系統2.0】強勢更新！未來閒置中的寵物將可進行「探索」，為玩家帶回大批打造裝備的原料，坐騎系統將新增「繼承」功能、取消「進化」功能等級限制。此外，8月11日至8月25日，將舉辦【夏日水槍大戰】系列活動，陪伴玩家度過炎炎夏日，玩家可用打倒怪物獲得的「水槍」，兌換虛寶或參加輪盤活動、敬請期待！

《龍之谷：新世界》Lv.140開放、全新第五章主線任務EP4、兩大全新巢穴強勢推出！

《龍之谷：新世界》即日起開放Lv.140及全新第五章主線任務EP4【伊格尼斯火山地帶】，在全新劇情中，為了擊倒古代人賢者「亞勒諾」的冒險者們，來到伊格尼斯火山地帶，找尋被「亞勒諾」所封印的「皮亞」。同時冒險者們也會在此處遇到戰士的父親「蘭伯特」，為了向古代人復仇，蘭伯特將化身為無情的屠殺者。

「火山巢穴」、「時空庭院-皮亞黑暗巢穴」也同步推出，全新挑戰將伴隨著豐富獎勵！玩家在「火山巢穴」成功挑戰「巨大的鳳凰」，即有機率獲得「史詩麥迪奇裝備」；「時空庭院-皮亞黑暗巢穴」是當前遊戲中最新、最頂級的關卡，需達Lv.140才能進入，通關後有機會獲得全新的「珍奇級皮亞飾品」、「暗黑的皮亞靈魂石」等稀有強化素材

「寵物系統」、「坐騎系統」全面進化！輕鬆享受更多元自由的玩法！

【寵物系統】強勢更新！未來玩家將可派遣閒置中的寵物，進行「探索」採集物資、蒐集打造裝備的原料，所有經「命名」並達Lv.10以上的寵物都能進行「探索」，擁有的寵物越多，可獲得越多探索機會！

《龍之谷：新世界》寵物系統更新

【坐騎系統2.0】新增了「繼承」機制，並移除「進化」機制的等級限制。未來同級別的坐騎可利用「繼承」機制進行等級轉移，主力坐騎的升等速度將大幅提升，而「進化」機制移除等級限制後，玩家只要有足夠的坐騎碎片，即可讓對應的坐騎升星，大幅強化坐騎的移動速度、攻擊力、最大體力。

《龍之谷：新世界》坐騎系統更新

「夏日水槍大戰」、「輪盤票券登入送」、「野外掉落率提升」、「獎池機率UP」活動全面登場！

《龍之谷：新世界》將於8月11日祭出四大歡慶活動：

※夏日水槍大戰

8月11日至8月25日，打到野外怪物即可獲得活動道具「水槍」。玩家可用水槍兌換想要的虛寶獎勵或「輪盤票券」，玩家將有機會獲得「時裝抽獎券」、「坐騎抽獎券」、強化道具「海龍靈魂石」、強化素材「女神的氣息」。

《龍之谷：新世界》夏日水槍大戰活動

※輪盤票券登入送

8月11日至8月25日，為慶祝全新輪盤系統上線，玩家每日都將收到來自營運的感恩信件，內有可參加輪盤活動的「輪盤票券」。

※野外掉落率提升

8月11日至8月25日，每晚20:00至24:00，野外怪物掉落率2倍提升。

※清涼一夏-獎池機率限定提升

8月11日至8月25日，「時裝抽獎」救生員時裝獲得高級～珍奇品質機率提升；「背飾抽獎」-陣風翅膀獲得高級～珍奇品質時裝機率提升；「椅子抽獎」-救援椅子獲得高級～珍奇品質時裝機率提升；「坐騎抽獎」-凱薩X傑森碎片、紅神龍碎片、聖誕節雪橇(湖上)碎片獲得機率機率提升。