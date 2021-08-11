今天（8/11）起，開始開放第五輪對象接種莫德納疫苗，中央流行疫情指揮中心今天也公布，本周五起，也將要讓3.3萬名專責醫院醫護人員混打莫德納，不過僅限於直接照顧確診者，第一類醫護中的第一級、第二級醫護，基層醫療診所醫護則不包含在內。

國內由於疫苗荒，混打目前僅限專責醫院第一線接種AZ疫苗滿10周的醫護人員混打莫德納，這一批估有3.3萬人。接下來陸續時間到的醫護約還有4.4萬人，也就是說，國內共有7.7萬人左右可以AZ混打莫德納疫苗。

指揮中心發言人莊人祥指出，醫院如準備好，最快周五就可開始混打。這波莫德納在第五輪接種後，加上第一線醫護混打者接種完，僅剩16.5萬劑，連基層診所醫護也搭不上混打列車。

對於基層醫護呼籲，應該也要讓他們混打，陳時中今天仍重申表示，很多人都需要疫苗，但還是以高風險為優先，不然醫護不會放在第一類，會盡量滿足各族群的需要。

今起至8月17日，國內將開放第五輪對象接種莫德納疫苗，包含65歲以上長者接種第一劑、53歲至64歲以上第九類對象接種第一劑，及第一到三類對象或孕婦接種第二劑，預估接種人數約48.7萬人。