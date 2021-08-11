在永齡基金會、台積電、慈濟的協助下共取得1500萬劑BNT疫苗，但隨著第三劑的需求升高，很可能仍不夠用。近期外界關切BNT是否會比照莫德納預先搶購次世代疫苗當作第三劑？衛福部長陳時中今天指出，明年的2000萬劑莫德納已足夠，並認為現階段似乎還不是討論加購BNT第三劑的時機。

Delta病毒株肆虐全球，國際間已有研究證實BNT疫苗對其保護力已下降至4成，建議補打第三劑因應。今有媒體於記者會中詢問，是否會搶先採購BNT當作第三劑使用？陳時中先是笑稱媒體詢問BNT第三劑「想這麼遠？」隨後又指出，我國已向莫德納預定2000萬劑次世代疫苗，基本上數量是足夠的。

不過陳時中也說，加購疫苗與否，還是要看病毒整體狀況的變化，像去年也沒想到Delta病毒株會成為今年的主流，顯示情勢變化相當快，因此還是要與專家請教，討論未來整體疫情發展的趨勢，依照病毒的發展可能性思考。

至於目前國內疫苗庫存剩多少？陳時中也大嘆，「大家一直問我庫存，我們幾乎都是採零庫存的方式，進來封緘檢驗後就跟著時程趕快打」，因此庫存量應改叫調節量，像我國疫苗庫存從來沒達到100多萬劑這麼多，我們採用的是調節運用量，方便有需求時隨時可補上來。

至於到今年底是否都不會有疫苗來台，只能靠高端硬撐？陳時中也保證，年底一定會有疫苗進來，只是現在「我不敢講什麼時候進來，但一定會進來這沒問題」。