國民黨主席江啟臣今天下午在中常會發表談話時表示，他將在正式登記主席選舉後，正式請假努力尋求黨員支持，面對接下來黨主席選舉，「可以是對我個人的不認同，但絕對不應該是對於過去這段時間，否定我們一起勇敢改變」。

國民黨將於明後天開放黨主席參選人領表、下周一二受理登記，9月25日投票完成改選。江啟臣說，接下來登記參選後將正式請假，努力尋求黨員的認同與支持，若能再獲付託，必將繼續無私無我地與全體同志先進一起打勝2022與2024的重要選戰、捍衛中華民國。

江啟臣細數這一年半來，從總統大選的挫敗與打擊中，一邊探索黨務改革的可能，一邊面對敵對政黨猛烈追殺；改革的每一步路，都不是他一個人能獨立完成，都要仰賴全體黨職同仁，以及中常委的支持，才能在改革崎嶇的道路，踏實堅定的往前走。

談到黨主席選舉，江啟臣認為，這可以是對他個人的不認同，但絕對不應該是對於過去這段時間，大家一起勇敢改變的否定。