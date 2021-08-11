疫情影響，許多企業改採居家辦公(WFH)避免群聚，卻發生一名50多歲的科技業男子工作太累，怎麼休息都沒好轉又不看醫生，買保健食品亂吃出現急性腎衰竭的慘劇，醫師看了也搖頭，宣告他未來的日子必須一直洗腎。

外科醫師陳榮堅最近在《醫師好辣》分享一名他最近收治的案例，50多歲的科技業男子，疫情期間居家辦公後，一直覺得疲累，每次遠距辦公完後就攤著不動，連家人也發現他講話開始喘，驚覺不對勁趕緊就醫，做檢查後發現肝腎機能異常，肌酸酐標準在1.4以下，結果他飆到8，出現急性腎衰竭。

然而，陳榮堅覺得奇怪，怎麼好好一個人突然間會急性腎衰竭？結果發現是他本身有點血壓不穩定，加上從事科技業，每當血壓高時常常告訴自己只是太累，休息就會好，又聽信網路謠言說血壓要不要吃、到處去買號稱保健食品的東西，猜測這些應該是有含重金屬成分，所以他一來就診時肌肝酸飆到8，趕緊幫會診腎臟內科，且往後一輩子都要洗腎。

陳榮堅提醒，如果累到再怎麼休息都不會好的話，有時跟肝腎機能出問題，或是甲狀腺功能突發性低下有關，盡快就醫。據高雄榮總腎臟科衛教資料顯示，當腎功能衰退，身體無法正常新陳代謝，導致廢物堆積在體內，無法從尿液排出，造成種種不適，稱為尿毒症，早期無明顯症狀，但後期會出現疲倦、下肢水腫、尿量減少、嘔吐、食慾不振、呼吸困難、貧血等情況。