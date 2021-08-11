永和區某社區近兩周傳出3例確診個案，新北市出動快篩隊進駐，總計目前篩檢647餘人，再度發現2例確診，新北市長侯友宜今天防疫會議表示，啟動全棟110戶231人居家隔離，市府將提供免費入住防疫旅館，若在家隔離，要一人一室，市府提供免費送餐或每天300元補助，也提供清潔服務。

侯友宜說，永和前兩周出現的3例都來自同一社區，雖然只有其中1人感染源不明，市府仍不敢大意，啟動機動篩檢隊進駐，8月9日晚間篩檢出1名陽性個案，8月11日出現第2名陽性個案，為前一個案的同住友人。

新北永和某社區5人確診 侯友宜：全棟231人居家隔離。（新北市府提供）

侯友宜說，總計該社區有5例確診，市府啟動全社區大樓居家隔離，用更積極作為，面對疫情要謙卑，每個個案都要謹慎以對。

侯友宜說，面對警戒三級降到警戒二級，大家都樂見不斷開放，大家永遠要保持謙卑態度，積極面對每件個案，不能放鬆，疫情會有高高低低，每件視同重要大事，全力迎戰，否則疫情隨時有可能瞬間爆發。

新北市衛生局表示，該大樓近兩周內出現3例確診案，其中1人是友人感染、1例家戶、1人感染源不明，市府即啟動清消，並展開擴大篩檢專案。

衛生局表示，8月9日晚間篩檢出1名陽性個案後，再度清消、環境檢體採檢為陰性，並要求同棟住戶231人列自主健康管理。

衛生局說，8月11日出現第2名陽性個案，是9日篩出的前一個案的同住友人，市府隨即展開同棟住戶231人居家隔離。