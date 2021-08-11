英國生物學家珍古德在2020獲得唐獎永續發展獎，所獲得的新台幣千萬研究補助獎金，將在今年8月起至民國114年12月期間，啟動「亞洲保育計畫」，並將在台灣設立亞洲第一所專注於保育和永續議題的實驗小學，學校將命名為「台北市珍古德實驗教育機構」(Jane Goodall Sustainability Academy)。

為鼓勵民眾積極參與生態保育工作及對大自然投入共好情懷，唐獎教育基金會與國際珍古德協會今(11)日上午在唐獎教育基金會簽署「亞洲保育計畫」(Conservation Projects of Asia)合作協議書。

唐獎教育基金會表示，這項計畫的簽訂，目的在於支持台灣、馬來西亞與印度的保育及教育工作，其中包含在台灣興建實驗小學、提升民眾對於馬來西亞半島上靈長類動物的保育意識，以及在印度辦理「希望計畫」，盼藉由工作坊搭建年輕人與大自然之間的連結。

國際珍古德協會執行長郭雪貞提到，珍古德相信讓孩子從小親近自然，有助培養生態素養及愛護地球的行動力，協會將在3個國家地區推動的計畫，在於提升大眾對於野生動物重要性的意識，並透過高峰會、工作坊等活動來創建充滿活力的分享平台。

郭雪貞也說，將在台灣設置的第一所珍古德小學，將引導學生們理解大自然奧妙，讓孩子們在學習環境盡情探索，培養知識(理解)、情懷(關心)和行動力3個核心原則。

唐獎教育基金會陳振川執行長致則說，感謝珍古德以唐獎提供之研究補助費方式，推動環境與生態保護教育、激發世人熱情與認同，並整合過去根與芽計畫產出的資源，運用知識教育傳播的力量，讓環境保護與保育的觀念向下扎根於年輕學子，也是將唐獎持續推動永續發展理念延續下去。