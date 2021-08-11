美參院通過基建案，激勵隔夜道瓊、標普500指數創歷史新高，惟科技股走跌衝擊台股走勢，今日在電子權值股台積電(2330)、大立光(3008)、聯發科(2454)、南亞科(2408)、華邦電(2344)等齊步走跌，加以航運股在陽明(2609)觸跌停下紛紛跳水，恐慌性賣壓傾巢出籠，指數一度大跌逾200點、下探17090點，指數連續失守季線、17300、17200、17100關卡，所幸富邦金(2881)率領金融股護體，尾盤台積電、陽明獲買盤拉抬，終場加權指數下跌96.46點為17227.18點，呈現連5黑走勢，成交值放大至3883.82億元。今日外資(不含外資自營商)買超64.1447億元，投信賣超3.932億元，自營商賣超26.7045億元，三大法人買超33.50億元。

權王台積電(2330)7月合併營收1245.58億元，月減16.1％、年增17.5％，法人預期第三季營運先蹲後跳，營收逐月成長，可望順利達成業績展望高標，今日股價一度下探585元，衝擊電子權值股大立光(3008)、聯發科(2454)、南電(8046)等低氣壓籠罩。美光隔夜重挫5%，拖累記憶體族群南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)、晶豪科(3006)、威剛(3260)等賣壓沉重；IC設計股成空頭大本營，原相(3227)重挫8%，瑞昱(2379)、聚積(3527)、譜瑞-KY(4966)、迅杰(6243)等綠油油。電動車電池股集體拉回修正，美琪瑪(4721)、聚和(6509)、康普(4739)倒退嚕盤中全跌停。

金融股今日扮演撐盤要角，上市櫃全體金控前7月獲利近4000億元，超車去年全年的3790億元，金控雙雄富邦金(2881)及國泰金(2882)分別大漲4%及2%，帶動第一金(2892)、新光金(2888)、台新金(2887)、臺企銀(2834)、京城銀(2809)、中壽(2823)逆勢有撐。鋼鐵人因美國參議院通過1.2兆美元基建法案，打了上半場好球，午盤過後受大盤急殺拖累，中鋼(2002)力守盤上，千興(2025)強漲7%、豐興(2015)、高興昌(2008)勉力收紅；航海王又遭巨浪襲擊，陽明(2609)明日解禁無感一度摜殺跌停，嚇得長榮(2603)、萬海(2615)、新興(2605)、台航(2617)、長榮航(2618)、台驊投控(2636)東倒西歪。

月底當沖示警制即將上路，外傳財政部年底擬不再延長當沖稅率減半優惠，嚇壞當沖客紛紛下車，台股人氣渙散，連7日成交量能低於4000億元，外資連3賣後今日進場撿便宜，翻多買超64.14億元，累計本月買超達254.81億元。台股今日開低大震盪，高低差逾230點，在電子權值股普遍走疲，傳產股亦不敵賣壓跟著繳械，終場加權指數連丟季線及17300大關，險守17200點。分析師表示，多頭信心開始浮動，台股要穩住軍心首要任務應先扭轉空方趨勢，意謂指數需突破5日高點17,643點，但季線已遭到跌破，空頭氣焰更猖獗，下個防守點將退居7月28日低點16,893點。

Delta變種病毒疫情在美疫情升高，聯準會近期不斷釋出縮表消息，但美股並未受影響轉弱，四大指數維持高檔震盪走勢，美科技指數能否續創高點，成為台股是否止跌的重要訊號。投資人後續仍須觀察季線是否能夠站回，操作上，逢高適度降低持股比率，待季線守穩止跌訊號出現後再增加持股，貨櫃三雄仍是傳產股強弱指標，觀察能否扭轉跌勢向上，帶動原物料股轉強，電子股留意二線晶圓代工、IC設計族群、5G相關、IC載板、車用電子相關次產業個股。