鴻海旗下封測廠訊芯-KY(6451)今（11）日召開股東常會，通過2020年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利4.13元。公司表示，越南疫情雖升溫，但河內廠營運狀況正常，晶片及被動元件缺料為主要干擾變數，2021年下半年營運力拚維持上半年表現。

訊芯2020年合併營收48.49億元、雖年減15.58％，但毛利率32.59％、營益率19.83％雙登近7年高點。本業獲利提升帶動歸屬母公司稅後淨利7.24億元、年增達13.56％，每股盈餘（EPS）6.88元，雙創近4年高點。

訊芯尚未公布2021年上半年財報，7月自結合併營收3.09億元，月減11.21％、年減20.61％，為近5月低點，累計前7月合併營收25.67億元、仍年增2.36％，為同期第三高。首季歸屬母公司稅後淨利2.3億元，季減8.03％、年增達3.79倍，每股盈餘2.16元，為同期次高。

展望後市，訊芯表示，下半年為消費電子產品旺季，惟近期疫情再度升溫，使半導體晶片及被動元件等料件供給嚴重不足。公司雖與母集團鴻海積極備料因應，力拚下半年營運與上半年相當。目前缺料狀況仍嚴峻，預期今年有可能無法緩解。

訊芯因應中美貿易戰供應鏈變化，於越南河內及北江省投資設廠，目前河內廠已正式量產。面對近期越南疫情嚴峻，公司表示河內廠嚴格遵守防疫規範、持續進行PCR篩檢，目前並無員工染疫，生產狀況正常。

而訊芯因應光纖收發模組客戶需求，規畫在越南北江省建廠生產，目前進行整地中。公司表示，近期防疫措施雖對興建進度略有影響，預期首期廠房可望在明年下半年完工，最快2023年投產。