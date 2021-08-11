竹聯幫捍衛隊萬華分會長，公墓私刑、討債嗆打到骨折 剛獲釋又被逮。

竹聯幫捍衛隊萬華分會會長陳瑞霆，涉及多起暴力討債、恐嚇取財案，今年3月被捕後遭羈押，5月期滿獲釋，仍不改囂張氣焰，6月12日就在萬華西藏路糾眾逞凶，嗆「不還錢，打到骨折」，北市刑警大隊以及多個單位，本月10日持搜索票攻堅，拘提陳等7人到案，查扣本票、棍棒以及模擬槍等贓證物，訊後移送台北地檢署複訊。

年輕敢衝的陳嫌擔任萬華分會會長，四處惹事，曾在萬華地區押人毆打，又駕車衝入他人火鍋店，遭丟擲信號彈反擊，北市多起案件都與他有關。警方調查前年1月，陳等人將被害人押往汐止山區，強逼喝水，在墳墓旁動用私刑，讓被害人心中有揮之不去的陰影。

近來，陳嫌糾眾到某市場自治會鬧事，質問自治會會長，鬧場翻桌後離去，6月12日在萬華西藏路，駕車衝撞被害人座車，當街追逐擄人、行徑非常囂張，完全無視法紀，還好被害人衝到對街逃跑。15日又在內湖某超商前強擄同一名被害人。警方本月10日持搜索票攻堅，逮捕陳等7名幫眾，依組織犯罪防制條例、殺人未遂、恐嚇取財、妨害自由等罪移送北檢偵辦。

北市警察局呼籲，「掃蕩黑幫，維護治安」是持續推動之本市治安重點工作，為展現「犯罪零容忍」立場與決心，後疫情時期將加強掃蕩各項重大暴力犯罪，並溯源追緝幕後首腦與核心分子，以澈底瓦解幫派組織。