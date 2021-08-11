民進黨今中執會，身兼黨主席蔡英文總統致詞表示，去年推出三倍券，得到不錯的振興成效，尤其帶動了內需消費的回溫，今年疫情衝擊更大，振興是重點工作，行政院會考量今年的疫情，並參考去年經驗，提出振興方案，她也特別拜託在定案前，要做好溝通的工作。

蔡英文致詞指出，過去一週，強烈雨勢造成嚴重災情，包括全國農損現在已經超過4.6億元，很多農民都受到影響。

她說，前天她也到嘉義、雲林，了解農作物受損狀況，並且請農委會在處理上，一定要「從優、從速、從簡」，盡快讓農民可以領到救助金，也要全力協助復耕和生產，以及注意後續的菜價穩定。

她說，要謝謝所有農民朋友的體諒，也謝謝所有黨公職為勘災奔波，提供及時的協助。

她指出，近來疫情已經大致受到控制，也在二級警戒的原則下，逐步放寬餐廳內用規定、開放部分場館設施，希望在防疫和經濟生活之間，取得新的平衡。

她說，還是要提醒大家，國際疫情又有新的一波升溫，防疫絕對不能鬆懈。守住疫情，才能加速後續的振興。

蔡英文表示，去年推出三倍券，帶動了內需消費的回溫。今年疫情衝擊更大，振興是重點工作，行政院會提出振興方案，她也特別拜託在定案前，要做好溝通的工作，也希望大家持續提供意見，一起把振興做得更好。