縣府原獲客委會核定3.75億元在竹東鎮興建的「客家音樂村」，向國有財產局價購3.2億元的土地中，有些被傅裕鋼鐵公司佔用造成計畫停擺，縣府要求拆屋還地，傅裕鋼鐵則主張是祖先留下的土地，雙方纏訴多年後，最高法院日前判決縣府勝訴。

縣府地政處指出，傅裕鋼鐵佔用的土地有3058平方公尺，興建鐵皮建物佔用930平方公尺，三審定讞敗訴後要拆屋還地，下周將協調請傅裕鋼鐵自行並限期拆除，若協調未果，將會報請法院進行強制拆除。

縣府交旅處游志祥說，竹東客家音樂村規畫在工業一路及北興路口，因土地被佔用問題未解決，客委會在2018年將核定補助的2億6千多萬元「暫予撤銷」，在確定縣府勝訴後，該處將會修正計畫，重新向客委會爭取經費。

竹東客家山歌文化聞名全台，當初會想興建客家音樂村，主要是前客委會主委李永得的發想促成，認可發揚、傳承客家音樂及文化外，更能配合政府打造成為浪漫台三線的新亮點，但佔用土地做修車場的傅裕鋼鐵，認是祖傳土地不願拆遷。

縣府要求傅裕鋼鐵拆屋還地，在新竹地院獲得勝訴，傅裕鋼鐵不服上訴高等法院，以清代土地買賣契約，認該系爭土地是祖先傅南成從清代1870年間向溫姓地主購買，而後世代流給傅家人繼承，對該土地自有正當權源。

高院詢問多位傅家後人，認該契約中「土名土沙坑」的位置為何，並無任何資料記載，傅家人也非世代居住在該系爭土地，多名證人證詞至多證明傅家先人佔用、使用系爭土地的事實，判傅裕鋼鐵敗訴。

傅裕鐵鐵再上訴，最高法院指上訴狀應表明該判決違背的法令條項，雖抗辯占有土地有正當權源，惟所提清代買賣契約，與系爭土地無涉，在系爭土地已登記為新竹縣所有，自應推定新竹縣為適法所有權人，駁回上訴。