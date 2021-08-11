有網民在大陸知識問答網站上找到這位神秘的瑞士生物學者愛德華茲的帳號。（圖／網路）

多家大陸官媒日前引述《央視新聞》客戶端消息，指稱一名瑞士生物學家愛德華茲在臉書指控遭到美方施壓，被迫支持再次對新冠病毒進行溯源。但是瑞士大使館進行查證後在社群媒體上公開表示，瑞士沒有這位學者，也查不到他發表的任何相關論文，其臉書帳號亦非正常帳號。訊息發布後，多家曾引用此一可能為虛假訊息的陸媒已快速將先前新聞下架。

瑞士駐華大使館發表聲明稱，被多家大陸媒體引用的《央視新聞》客戶端消息說，「瑞士伯爾尼的生物學家威爾遜·愛德華茲（Wilson Edwards）在社交媒體上透露…世界衛生組織內部人士和一些科研同行抱怨說，只要他們支持第一階段溯源工作的研究結論，就會受到來自美方以及某些媒體的巨大壓力，甚至是恐嚇。」

針對世衛組織向其成員國通報了第二階段新冠溯源工作計劃，這位虛擬的瑞士學者指稱是美國對WHO施壓的結果。圖為武漢的P4級病毒研究所。（圖／路透）

《央視新聞》新聞還說：「7月16日，世衛組織向其成員國通報了第二階段新冠溯源工作計劃，愛德華茲認為這是美國施壓的後果。」該則新聞還引用愛德華茲的話說：「美國如此癡迷於在溯源問題上攻擊中國，以至於不願睜眼看數據和調查結果。」

瑞士駐華大使館週二在推特上發表聲明說：「一、瑞士沒有任何登記姓名為Wilson Edwards的公民；二、在生物學界沒有以該名字署名的學術文章；三、發表評論的臉書賬戶在2021年7月24日剛剛開通，至今僅發帖一條，賬戶好友只有3位。該賬戶可能並非以網絡社交而開設。」

Looking for Wilson Edwards alleged 🇨🇭 biologist cited in press and social media in China over the last several days. If you exist we would like to meet you! But it is more likely that this is a fake news and we call on the Chinese press and netizens to take down the posts. pic.twitter.com/U6ku5EGibm — Embassy of Switzerland in Beijing (@SwissEmbChina) August 10 2021

包括大陸中央級媒體在內的多家陸媒都曾報導了這位疑似造假的瑞士學者新聞，但有一大部份的新聞來源指稱是「美國南太平洋之聲廣播電台」網站。大陸官方的英文報導也引用了此一消息，但在瑞士使館發表聲明後，陸媒的英文與中文網站上大多數已撤下這則訊息。

瑞士駐華使館週二在聲明中還呼籲，轉發這則新聞的媒體和網民「即刻刪除並刊登更正聲明」。