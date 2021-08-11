嘉義市政府管轄的公共服務場館清潔消毒整備。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府今天宣布市府所轄場館、兒少社區服務據點、社區關懷據點、社區大學與樂齡學習中心等場所，本周進行整備，16日起有條件開放，但KTV不開放，長青學苑部分課程開放辦理。

市府社會處長林家緯表示，社會處所屬兒童、青少年及婦女福利服務中心、東西區社會福利服務中心、托育資源中心、彩齡夢享館等各場館，皆依據「因應COVID-19感染管制措施指引」做好防疫措施，禁止飲食，每日定時清消活動空間及經常接觸的物品。

兒少社區支持服務據點，在開放實體課程前進行快篩檢測，並採梅花座，膳食正常供應，設置隔板或採分流用餐。

委外經營的長青綜合福利服務園區館場有條件開放，均須配合防疫規定，KTV不開放，長青學苑部分課程開放辦理。

社區照顧關懷據點，由各服務提供單位填報「活動據點因應COVID-19 防疫管理查檢表」，由社會處輔導、審定後開放服務，市府將另行公告恢復服務的據點名單。

市府教育處長林立生表示，社區大學與樂齡學習中心依中央防疫指引，適度開放實體課程，工作人員與樂齡學員如未施打疫苗或第一劑疫苗施打未達14天者，須有3天內快篩或PCR陰性證明，並每7天篩檢1次。

游泳池已於10日起開放，採預約入場或人員造冊；可開放1對1或10人以下團體課程，教練須全程戴防水口罩或面罩，不開放淋浴間、兒童戲水池區、冷熱水池區、SPA區、烤箱、蒸氣室等附屬設施。