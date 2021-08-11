來自烏克蘭的名模瑞莎近年花費不少心力培育韻律體操人才，今年5月卻遭人匿名爆料空降、搶功、搶學生等多項罪名，幸好學生家長與合作廠商一一出聲，才還瑞莎清白。今(11日)瑞莎無奈發長文分享觀察到台灣韻律體操界不合理之處，文末她直言知道寫出這些又會得罪人，但她為了學生跟孩子們還是想要勇敢提出看法。

瑞莎5月被匿名網友爆料批評「體操界因為瑞莎被搞得一團亂」，指她搶功、協會帳目不明、空降等罪名，不久有位瑞莎學生的家長在PTT發文，表示自己從3月起送小孩加入瑞莎的培訓，場地有專門的設施，氣溫太高時也會開冷氣，師資則是找來外國老師輪流教學，透露：「從3月底到現在1個月了，我付出的費用是零」，引來其他網友回應：「就是這個0元，引起災禍」，認為因瑞莎太用心、「佛心」，才在無意中得罪人。

瑞莎發文。（圖／翻攝自瑞莎 Larisa臉書）

今瑞莎再度發文，透露剛看完東奧也很希望學生有天能在國際舞台上發光發熱，為台灣爭光，卻坦言目前遇到許多問題，包括很難請到外籍教練、年紀小的選手無法參加比賽、不讓有國際裁判證的人在國內賽當裁判，她指出現在若想請外籍教練，需要得到直屬單位的推薦信才能幫忙辦工作證，「他們不給我們就沒辦法請」。

瑞莎近年積極培育台灣韻律體操選手。（圖／中時資料照片）

其次，瑞莎表示目前在台灣的比賽只有年紀大的選手才能代表俱樂部參賽，年紀小的選手只能代表學校單位參加，「但韻律體操都是最好4-8歲開始練最好， 那這樣的規定會有任何俱樂部想要發展嗎？」而國外則是俱樂部和學校單位有一樣的機會參加全國賽。接著，瑞莎也說，目前台灣不讓有國際裁判證的人在國內賽當裁判，理由是對方不是台灣人，令她無奈反問：「為什麼呢？到國外比賽裁判也都來自不同的國家，而比賽打分數公平不是對裁判最重要的嗎？」

除了上述3點，瑞莎最後指出目前在台北市和新北市仍沒有適合的場地練習，很感謝選手們每天願意花時間坐車到桃園練習，但之後若開始上學後，對於種種變數，她坦言非常擔心，「我知道我寫這個會被更多人討厭，更多人會氣我，像上一次DCard的事情一樣..我也不想得罪什麼人，因為我有很多孩子們要負責」，並相信只要堅持做對的事就能成功，盼相關單位能真心的為選手考慮做對他們最好的事。