垃圾壓縮車支援資源回收時，會將紙類、塑膠類等回收物壓縮後，再載到回收場分類。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

台南市資源回收被當垃圾處理？三級警戒以來，民眾消費習慣改變，各類一次性用品用數量快速攀升，外帶紙餐具、容器更是爆量，導致原有的資源回收車輛已經無法負荷，市府環保局不得不調度垃圾壓縮車支援，並呼籲民眾將紙類、塑膠類等回收物投入壓縮艙壓縮，待載到回收場後再分類；至於玻璃、保麗龍等壓縮會碎裂的回收物，則另以袋子附掛於壓縮車上分類回收。

環保局統計，自從三級警戒以來，資源回收量大幅增加，今年5月與去年同期相比，平均每天的資源回收量增加16公噸，比率約16％；6月更進一步攀升，與去年同期相比，每天暴增31公噸，比率高達30％。

環保局表示，以垃圾壓縮車支援收運資源回收物，主要在東區、中西區、安平區、北區、南區、安南區及永康區等人口稠密的行政區，但其他區偶而也會有。通常垃圾壓縮車收運資源回收物時，會在車輛側邊、後方等明顯處，懸掛「本車次支援資源回收收運」的布條，方便民眾辨識，現場清潔人員也會協助引導，並提醒民眾投入回收物之前，需先將玻璃瓶罐分類出來。

環保局長謝世傑表示，如此才能負擔線上龐大的回收量，且不會減損回收物，籲請市民協助分類及垃圾減量；此外，鑑於目前疫情已逐漸趨緩，也期盼大家減少使用一次性產品、紙餐具等，從源頭做好垃圾減量。

環保局強調，由於資源回收物大增，不僅回收車調度不及，連清潔隊回收人力也很吃緊，須調日班清潔隊員協助執勤；以垃圾壓縮車載運回收物乃不得已的變通方式，並非把資源回收物當垃圾處理。