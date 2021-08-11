「綜藝天王」豬哥亮2017年5月因大腸癌末期引發肝衰竭病逝，享壽70歲，噩耗傳出讓粉絲相當不捨，近來有網友在臉書《爆料公社》曬出一尊激似豬哥亮的神像照，掀起一股討論熱潮，對此，豬哥亮的長子謝順福則發出聲明做出切割，對於宮廟做法無奈表示：「大家好自為之。」

網友在臉書《爆料公社》曬出一尊神像照引發議論，原來這尊神像不論外貌或穿著，都跟「綜藝天王」豬哥亮相當神似，更被起底位於桃園龜山天母宮天妃廟，根據《三立新聞網》報導，豬哥亮長子謝順福表示廟方在刻神尊時，家人就已經知情也相當不悅，雖然廟方解釋此尊是「娛樂公」，並非針對豬哥亮，但為了避免外界以為是謝家人在斂財，決定發出聲明做出切割。

宮廟中的神像與豬哥亮非常相似。（圖／《爆料公社公開版》臉書）

據悉，謝順福原本對此事不想追究，但父親節當天碰巧是鬼門開，祭祖時點香問祖先跟父親有沒有吃飽，沒想到擲筊卻遲遲未得到回應，當時太太便跪在神桌面前擲筊問問題，才得知豬哥亮對自己被宮廟拿來造神有點意見，希望兒子能出面處理。

對此，網友紛紛回應：「主要業務是娛樂事業還是明牌啊，還是其實都有」、「何德何能由此功德能讓世人膜拜。不解」、「道行不夠的話，進去的不一定是本尊靈體」、「和尚死後都沒能成佛豬哥亮卻能當神」、「真的能這樣來讓豬哥做神明嗎」。