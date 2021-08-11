在2020年抗擊新冠肺炎疫情的戰鬥中，中醫藥曾經發揮巨大作用。香港文匯網報導，今天(11日)召開的鄭州市新冠肺炎疫情防控新聞發布會上，鄭州市衛健委黨組成員張士東說，目前，按照大陸國家診療指南應用中藥注射劑，該市100％的新冠肺炎病人均使用中醫藥治療，隔離點有16092人全部使用中藥。

鄭州市第一人民醫院港區醫院是新冠肺炎定點收治醫院，建立由河南中醫藥大學、河南省中醫院15名中醫師中醫藥組成的中醫藥治療團隊，包括中國中醫科學院廣安門醫院的齊文升教授、河南中醫藥大學李素雲教授2名國家級專家，以及省級專家余學慶教授。每個病區配備2名骨幹中醫師，這些骨幹中醫師都是參加過武漢抗疫一線救治工作，都有較深的這個中醫臨床功底。

張士東說，中醫醫療團隊針對每個患者進行分類施治，對於輕型和無症狀的患者，從中醫的角度對四診信息進行了解，然後按照大陸國家和省有關中醫診療方案的意見，結合患者實際病情，開具方藥辨證治療。針對一些特殊的病人，開具個性化中藥處方進行治療。

針對重型患者，大陸國家、省級專家與骨幹醫師聯合查房，親自進入隔離病區，到病人床旁進行把脈問診，並根據病人特點，開展中醫會診、中西醫多學科會診，一人一方，力求為患者提供最優的治療方案。

「針對一些不願服中藥湯劑的病人，會適當選擇給服一些具有抗病毒作用的中成藥。還會運用中醫外治的方法比如耳穴壓豆、穴位貼服、灸法等等進行輔助治療。」張士東說，下一步他們還會針對患者的康復及心理方面進行中醫干預。

針對醫護人員，醫院監督每人服用預防用中藥湯劑或顆粒，務必做到醫護人員零感染。

對其他4家鄭州六院患者分流醫院均配備中醫團隊，提供中醫治療技術支撐，根據每個病人的病情、體質制定治療方案，強化中西醫結合特點，一人一方。

鄭州組建新冠肺炎市級中醫專家技術組，對全市所有集中隔離點等開展中醫巡診、指導、督導工作，提供中醫治療意見，提供技術指導，提升中醫救治能力。

張士東表示，目前，按照大陸國家診療指南應用中藥注射劑，該市100％的病人均使用中醫藥治療，隔離點有16092人全部使用中藥，累計有16186人使用中藥，其中16004人使用的湯劑（含配方顆粒）。各醫療機構、社區等相關單位配發中藥292934份，其中湯劑221113份，顆粒劑20548份。