奧地利漢學家羅致德的研究書籍，二大木箱圖書於7月23日運抵基隆。(國圖提供／李侑珊台北報導)

奧地利漢學家羅致德（Otto Ladstätter）被讚譽為歐洲德語區等歐洲廣大區域中，最早投入漢學研究的學者之一，其家屬的珍藏書籍，在國家圖書館館長曾淑賢的持續爭取下，終於來到台灣，共裝置在109個紙箱的珍貴書籍，已在8月2日送達國圖。

羅致德（1933-2005）曾任教於德國圖賓根大學，也曾在德國波昂大學執教鞭，教授課程廣涉古典中國詩詞、佛學、儒學、17到18世紀的中國小說。而奧地利維也納大學於1972年成立漢學研究系所後，羅致德便擔任首任系主任，教學重點為有關近代中國、以及現代中文；研究方面則被尊崇為以科學研究方法進行研究的先驅。

國圖表示，羅致德所從事的漢學研究，重視透過旅行的探索經歷與體驗，據以進行語言與文化的科學研究。例如有關中國邊疆民族的研究，他親自前往新疆，於當地查訪體驗，親身探索相關語文的民族與宗教的意識形態，如此深入的研究甚具挑戰性。

為了讓國人也能第一手欣賞羅致德的學術研究成果，曾淑賢自去年9月起，委請輔仁大學谷寒松神父、輔仁大學教授黃渼婷老師聯繫協助，聯繫羅致德的兒子Markus Ladstätter教授，爭取將該批圖書贈予國圖典藏，並獲得同意。

國圖提到，該批書籍原存放於奧地利的阿爾特倫巴（Altlengbach），經於5月11日打包整理，共裝置於109個紙箱載運至德國漢堡，裝入貨櫃後，於6月11日啟航，7月19日運抵台灣，分批燻蒸作業完成後於8月2日送達國圖。