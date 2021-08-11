香港「2021入境條例修訂案」8月1日生效後，賦予港府可限制任何人入出境香港的權力；民進黨發言人周江杰表示，「入境條例」的修訂，會進一步衝擊台灣及國際旅客的赴港意願。

對於新法上路後可能的影響，陸委會提醒國人審慎評估赴中港澳之行程，並留意人身安全的可能危害。

周江杰指出，近來加拿大政府與陸委會都提出相關警示，認為將會影響國際社會與香港間的正常交流。他說，港版《國安法》除了讓港人噤若寒蟬，也嚴重影響外國人士對於身處香港人身安全的高度疑慮。