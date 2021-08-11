台南市連續45天零確診，但台南市衛生局今天公布一起台北確診者來台南足跡，案15909台北40歲男子8月3日至9日投宿台南六甲友人處，9日確診，推算在台北感染；期間去過九品蓮花生態教育園區、六甲夢之湖也到六甲吃肉圓，相關足跡均已清消，共匡列5人，1友人、2名友人家人和肉圓店2員工，5人採檢均為陰性。

案15909於3日開車來台南六甲，當天停留國道位於後壁區的全家超市，4日曾到六甲林鳳營的統一超商，5日到六甲滿上滿五金百貨賣場、六甲林鳳營的統一超商、九品蓮花生態教育園區及柳營區中山路的全聯，6日到六甲林鳳營的統一超商，7日到六甲的甲嘴王正宗肉圓內用、8日到夢之湖，9日到柳營區安安藥局，當天傍晚到醫院採檢。

台南市長黃偉哲說，該名確診者來台南後，覺得身體不舒服就去藥局買快篩，一篩發現是陽性後，就趕快去醫院做PCR，證實是陽性，以時間推算應該是在北部確診，但因為剛確診時沒症狀，所以他自己開車來南部旅行。

衛生局長許以霖說，台南近期屢有確診者足跡，有民眾好奇怎麼台南都沒傳出新病例？他說，這個要歸功民眾都很配合防疫，包括這一起確診者到過肉圓店內用，但店內均落實防疫措施，用餐客人也都有戴口罩。

黃偉哲呼籲，因為現在慢慢解封，南來北往的人很多，當發現自己或親友及身邊的人有身體不適，請趕快買快篩，或勸導他們去快篩，保障自己也保障他人健康。他舉上周新北男子返回嘉義傳染給爸媽為例，該男載母去白河找阿姨，阿姨要求先快篩才能進我家，後來都證實是陽性的，他提醒，希望大家對自己的身體狀況要有所警覺。