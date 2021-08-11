本土疫情趨緩，中央政府今年將擴大推出五倍券，高雄市府傳出將多1000元，成為6倍券振興方案，對此新北市長侯友宜表示，目前中央並沒有完整公布確定的振興方案，待中央公布後，新北一定會全力配合，像是去年就推出新北地方特惠券，期待中央趕快完成振興方案的定案。

針對新北市議會民進黨團今日提出新北「超前部屬」的振興方案，為何至今還遲遲未有下文？副市長劉和然則回應，中央到底要用什麼方案振興，至今目前還沒有定案，目前仍有不同振興的方案不斷被提出，新北振興方案一定要待中央公布後，地方才能提出。