受到疫情影響，不少人面臨失業危機，不過一名女網友透露，上個月只上了10天班就發生重大車禍，至今無法回到工作崗位，本以為會被扣錢，沒想到發薪日時老闆非但沒有扣薪，還親自上門發全薪，讓她感動噴淚，消息一出吸引逾萬網友大讚「這老闆值得跟！」

「我真的覺得我遇到好老闆、好公司！」原PO昨（10日）在臉書社團《爆廢公社二館》PO文透露，上個月騎車上班途中出車禍，導致自己至今無法回到工作崗位，沒想到老闆在發薪日當天親自上門發薪水，還帶補品探望。

最讓她感動的是，原本以為上個月只上了10天班，薪水會少得可憐，但老闆既沒有扣薪水也沒有扣全勤，甚至還包紅包給她壓驚，讓她感動表示，適逢生日，自己的生日願望就是希望傷勢趕快痊癒，盡早回到工作崗位上，「畢竟我不想失去好的工作！」

貼文一出，不到一天就有逾萬網友按讚，紛紛留言回應「別人的老闆總是不讓人失望」、「帶人要帶心，這老闆真的很棒」、「還缺人嗎？」、「好老闆可遇不可求」、「代表妳平時工作認真負責，老闆都看在眼裡，妳也是老闆心中的好員工」。

也有不少苦主分享自身悲慘經歷，「我住院一個月，就被離職了」、「真好，恭喜妳遇到好老闆，我也是下班回家路上撞傷脊椎，老闆完全沒有來看，車禍真的可以看清很多人情冷暖」、「幾個月前我生病在家休息，最後我老闆打電話來不是關心，而是叫我不要做」。