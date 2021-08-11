台中市大里區文心南路接近南區路段驚傳出現「天坑」，有民眾整輛車直接墜入坑中導致受傷。（市議員林德宇提供）

建設局養工處指出，立即派員前往設置警示設施，並調派吊車前往將民眾車輛吊起。（建設局養工處提供）

台中出現恐怖「天坑」吞車！驚悚曝光車頭插入一公尺深洞

台中市大里區文心南路接近南區路段驚傳出現「天坑」，有民眾整輛車直接墜入坑中導致受傷。市議員林德宇、何敏誠11日在市議會質詢中，痛批市府的道路施工品質低落，罔顧市民的生命安全，他們要求市府一定要速檢視該路段工程，確保沿線路基安全，並盡速提出究責報告，不要閃躲國賠責任。

林德宇、何敏誠指出，文心南路為大里區連接市區的重要交通幹道，每日均有大量民眾使用，最近下了幾天雨，竟然就承受不住，好好的路破了一個大洞，讓民眾開車開一開突然墜入洞裡，他們痛批這是罔顧人命。

林德宇、何敏誠質疑此事起因與日前剛撤除的市府污水下水道工程有關，他們要求市府一定要提出究責報告，並負起後續所有的賠償責任，不要再推託。

台中驚現天坑轎車卡洞口 建設局養工處：協助申請國賠

建設局養工處指出，大里區樹王里文心南路1239號前，出現坑洞有民眾車輛掉入，經當地里長通報後，該處立即派員前往設置警示設施，並調派吊車前往將民眾車輛吊起。初步研判，疑似因工程造成路面逐步掏空所致，確切原因仍需相關單位釐清。

建設局養工處強調，目前女性駕駛無明顯傷勢，受到驚嚇，為求慎重已協助就近送往中山醫院就醫，市長及局長前往探視；後續市府將盡力協助申請國家賠償事宜。