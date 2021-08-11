國立海洋科技博物館辦理的『珊瑚很有事』海洋教育巡迴特展，2021的第二站來到擁有豐富多樣珊瑚礁生態的澎湖，並與水產種苗繁殖場共同展出陸上造礁美麗的針織珊瑚，海洋是地球上生物生存最大的空間，而海洋生物依賴著繽紛的珊瑚礁生態系，展期將於11日開展至9月26日止，歡迎朋友們前往水產種苗繁殖場欣賞。

海洋不只影響全球的氣候，也是地球上生物生存最大的空間，還提供各式各樣生物及非生物的資源，而珊瑚礁生態系為海洋生態中重要的一環。此次特展將以擬真的珊瑚礁帶領大家進入珊瑚礁生態系，更搭配電子繪本、影片等多元方式展出，除了喚起大眾對於珊瑚保育的認識與重視外，推廣保育概念也是你我可以為海洋盡一份小心力的方式，繼而維護健康美麗的海洋。

此外還有歷年來參與本計畫的學校學生透過學習的內容轉化成創作的作品，如澎湖風櫃國小『海中的熱帶雨林』、基隆女中『彩虹珊瑚礁生命鏈』、基隆信義國中『珊瑚生與死』、基隆正濱國小『水晶宮裡的秘密寶箱』等作品讓海中的珊瑚展現在陸地上，利用這些作品來喚醒大眾對珊瑚保育的重視。

「珊瑚很有事海洋教育巡迴特展」是由國立海洋科技博物館、行政院環境保護署及行政院農委會林務局合作，現場所見的針織珊瑚由123場次4000多人一針一線共同勾織出一隻隻的珊瑚，如同海中的珊瑚是日積月累的堆疊出壯麗的珊瑚礁，讓海中的珊瑚展現在陸地上。期間還將辦理兩場工作坊，帶領大家從特展中認識珊瑚及針織水母。