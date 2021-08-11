據大陸國家衛健委消息，截至8月10日，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗達18.08092億劑次。

大陸8月4日新冠疫苗接種剛破17億劑次，達17億2622.3萬劑次，6天後再新增一億劑次，於10日達18.08092億劑次。

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