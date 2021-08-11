截至8月10日 陸新冠疫苗接種破18億劑次 15:522021/08/11 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸新冠疫苗接種破18億劑次。（示意圖／中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸國家衛健委消息，截至8月10日，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗達18.08092億劑次。 大陸8月4日新冠疫苗接種剛破17億劑次，達17億2622.3萬劑次，6天後再新增一億劑次，於10日達18.08092億劑次。 聯發科營收 7月守住400億 孟晚舟案「司法補救」庭期結束 全部審理最快8月19日結束 #劑次 #疫苗 #新冠肺炎 #大陸 #接種 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸單日本土病例破百 創半年新高 04:102021/08/11 焦點新聞 網紅宣傳台北生活祭 按讚僅14次 04:102021/08/11 焦點要聞 7月機械設備出口值 史上次高 04:102021/08/11 財經要聞 Delta加速擴散 美確診人數創今年高峰 04:102021/08/11 財經要聞 《興櫃股》乾杯7月營收谷底彈 8月續逐步回升 08:202021/08/11 財經 AZ兩劑間隔12周 張上淳掛保證：效果好 14:502021/08/11 生活 代排殘劑1小時300元 電子憑證將取代黃卡 04:102021/08/11 焦點要聞 《半導體》台積電第2季度配息2.75元 12月16日除息 08:032021/08/11 財經 揚州10日增本土病例54例 江蘇省長：盼疫情拐點早日到來 11:272021/08/11 兩岸 《熱門族群》遊戲股7月營收：鈊象、宇峻創史上次高 08:032021/08/11 財經 4類人今接種莫德納 400萬人空等！這輪打完就沒了 12:002021/08/11 生活 兩岸熱門新聞 特斯拉在陸7月銷量暴跌69％ 出口卻猛增近4倍 - 兩岸 - 旺報 丁薛祥成「入常」熱門人選 被指是王滬寧接班人 - 兩岸 首架雙座型梟龍戰機墜毀 巴基斯坦依靠梟龍對抗印度愈來愈難 - 兩岸 陸未直接驅逐立陶宛駐華大使 環時評論：實際是給了面子 - 兩岸 一帶一路成果 中企承建馬爾地夫國際機場航廈交付使用 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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