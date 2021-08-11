「最美博士」許藍方深陷與醫師學長的感情風波，不過許藍方經營的YouTube頻道仍照常更新，今(11日)推出「博士也會有情緒問題嗎？」影片，她也在鏡頭前暢談感情觀：「要相信自己有值得人愛的價值，這個非常重要，不愛你的人就讓他離開」。

許藍方在昨爆發不倫戀風波，但她不畏外界紛擾，仍照常更新Youtube頻道，許藍方延續知識型Youtuber的風格，上傳「沒有子宮的女人怎麼高潮？性慾會改變嗎？」的影片，以手繪圖親自解說性愛話題，而許藍方今則上傳「博士也會有情緒問題嗎？」影片，許藍方雖然沒有直接說明感情風波，不過她則是對著鏡頭暢談感情觀。

許藍方強調，自己是凡人、也會有情緒，重點是爭吵後是否還能維持一段關係，許藍方接著感性說：「要相信自己有值得人愛的價值，這個非常重要，不愛你的人就讓他離開」，許藍方認為：「一定要相信，世界上一定有一個懂得愛你的人，不用找，他會出現在你面前」，許藍方最後說：「不要活在別人的嘴巴裡面，別人講什麼都不重要，重點是你怎麼看待你自己」。

雖然許藍方昨天連發2次聲明，駁斥不倫戀、撇當小三，並反指男方不斷聯絡，不過事件男主角、知名復健科醫師康鈞尉稍早則發聲明，認了與許藍方外遇2個月，他自責沒保護好家庭，反而讓太太陷入痛苦不堪，同時，康鈞尉也駁斥，許藍方指控他騷擾，強調：「許小姐聲稱我因憂鬱症接受諮商及糾纏則非事實」，並表示一切將交給司法處理。