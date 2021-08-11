彰化4位學子榮獲2021總統教育獎，彰化縣長王惠美恭喜並頒獎。（吳敏菁攝）

在全國408為激烈競逐，彰化4位學子榮獲2021總統教育獎，分別是國立彰化特殊教育學校曹靜茹、國立和美實驗學校曾品育、社頭國中黃宜甄及培英國小陳敏如，彰化縣長王惠美恭喜並頒獎，表示每個孩子背後都有感人的故事，在過程中，也感謝師長與家庭的支持，才能夠有如此成效呈現。

曹靜茹是重度腦性麻痺伴隨智能障礙者，年幼時只能癱躺在床上，但在經歷漫長且疼痛的手術與復健後，現在不僅已能靠助行器走路，更克服障礙成為國內地板滾球BC5積分制中最高積分的選手，從躺著、復健至運動選手，令人佩服。

曾品育就讀國小才診斷出罹患罕見疾病疾病肌肉失養症，但把握生命、認真求學，發揮藝術及技藝才能，獲獎無數，國立和美實驗學校長吳星宏說，品育最讓人感動就是認真地把生命活在當下，非常努力不放棄，深感不再繼續往前進，沒有繼續學習，生命就沒有了意義，家人情感緊密相繫，不備厄運擊倒，讓人特別地感動。

黃宜甄同學，出身新住民及低收入戶家庭，勤練舉重，一舉成名，2020年及2021年全中運比賽中，以挺舉及抓舉總和創大會紀錄，成為教育部體育署與舉重協會積極培訓的選手，也是繼郭婞淳之後，最被看好的奧運新星，2024年值得拭目以待。

陳敏如成長於經濟弱勢及隔代教養家庭，從小由外公打零工扶養，她現在兼負起照顧外公的責任，即使家境困苦，但仍樂觀進取，擔任班級幹部、導護志工，並曾榮獲縣長盃田徑賽200公尺第5名的佳績，努力不懈、翻轉命運的企圖心令人動容。

王惠美表示，希望年輕朋友能學習他們在困境中不斷向上的精神，他們很難得有這樣的成就，最主要需謝謝他們的家人，爸爸、媽媽、阿公、阿嬤的支持，以及師長們的識才與協助，謝謝他們一路走來的陪伴及支持。今天教育處長陳逸玲、國立彰化特殊教育學校校長王志全、國立和美實驗學校校長吳星宏、社頭國中校長周昌憲、培英國小校長施舜馨等和家人也都來陪同領獎，分享這分榮譽和溫暖。