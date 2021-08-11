中興保全科技今日召開董事會，通過今年上半年財報，每股盈餘（EPS）為2.73元，創下歷史同期新高。受惠於轉投資收益，中保科上半年合併營收為69億9193萬元，較去年同期成長 3.88％，營業淨利為 13億3952萬元，較去年同期成長5.78％；稅後淨利為 12億2710萬元，較去年同期成長 13.6％。

中保科表示，除了本業營收穩定，也受惠持有國產採權益法認列投資收益增加，致今年於營業收入、營業淨利及稅後淨利表現均穩健成長，再創歷史新高紀錄，且中保近年積極擴張的智慧城市、智慧防災與智慧停車業務，加上中保好生活App物業管理平台上線，均提供從物聯網到家庭社區的獲利動能。

展望今年，中保科副董事長林建涵說，中保無限＋搭配中保好生活App，將成為從物聯網到家庭社區的雙引擎，意味著中保科技集團從硬體（科技保全系統）到軟體（物業管理平台App）的全方位服務，從過去服務企業、商家連鎖店到如今也走進消費者、大樓社區，從食醫住行都能提供解決方案。

林建涵更看好，疫情加速用戶對於社區智慧管理的需求，中保科推出的「中保好生活App」將主打三個功能，分別是管理費紅利折抵、即時公告與包裹快遞通知，目前一個月已經有百戶申請，有17萬用戶進入網站拜訪了解，對於申裝成約完成開通「中保好生活App」之社區管委會，也提供「社區雲對講服務體驗方案」。