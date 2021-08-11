陳文琦與賴薏如夫妻共同經營的大禾蜜工坊，生產的蜂蜜品質、風味絕佳。（胡健森攝）

陳文琦與妻子賴薏如正小心翼翼地取出桶內的荔枝蜜。（胡健森攝）

宜蘭縣三星鄉蜂農陳文琦參加2021年全國國產荔枝蜂蜜品質評鑑榮獲最高級別的特等獎榮譽，11日在鄉長李志鏞、台灣養蜂協會專人的陪同下打開封籤，將分裝成406瓶特等獎蜂蜜販售，這批荔枝蜂蜜每一瓶都有流水編號，更能凸顯這批限量蜂蜜的好品質。

11日上午，當陳文琦撕開封籤並轉開桶蓋時，一陣濃郁的蜂蜜香氣頓時瀰漫在空氣中，雖然陳文琦今年共採收了11桶荔枝蜜，品質也都一樣好，但只有參加評鑑的這一桶荔枝蜂蜜享有貼上流水編號認證的特殊待遇，價格自然也高了一些。

原本是工程小包商的陳文琦在8年前因為工作時受傷一直沒能治好，最後透過「蜂針療法」而痊癒，讓他對蜜蜂產生極大的興趣，也自此踏入養蜂世界，並展現他養蜂方面的天生長才，與妻子從6箱蜜蜂開始飼養，最多曾養到180多箱的蜜蜂，之後因為負荷太大，又縮減維持在100箱上下。

陳文琦笑說，要生產優質的蜂蜜，培育出更好、更強壯的蜜蜂是最重要的工作，等蜜蜂養育而成之後，還得有如遊牧民族一般，隨著各地農作物的花期而遷移，這次得獎的荔枝蜜就是等到南部的龍眼、荔枝紛紛開花，就將特別挑選出活力最好、最健壯的蜂群一箱箱地載運到南部，再依照蜂群的適應情況陸續放出蜂群採蜜。

陳文琦也特別提醒說，雖然「蜂蜜檸檬」是國人所熟悉的飲品，但因為蜂蜜的不同而有所差別，例如「荔枝蜂蜜」與「百花蜂蜜」兩者的香氣、口感有著明顯地差別，荔枝蜂蜜適合單純與清水混和後引用，才更能凸顯香氣與甜味，如果加入了檸檬，則容易出現「走味」；至於與清水調配的比例，以「1比10」調配出的蜂蜜水最為入口，但仍可依照個人的對甜度的喜好而稍做調整。

陳文琦說，這批有編號的荔枝蜂蜜預定在下星期一開始販售，但已經被人預約了130瓶，且因為數量有限，只能到他們夫妻所經營的「大禾蜜工坊」現場購買，或者是透過粉絲專頁訂購。